CDA wil meer weten over betaalgedrag van gemeente Haren – lees meer…

Door: Redactie

CDA Haren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het betaalgedrag van de gemeente Haren. Aanleiding is een onderzoek van de VNG, MKB Nederland en Dun & Bradstreet waaruit blijkt dat de gemeente in slechts 78 % van de gevallen rekeningen binnen 30 dagen zou betalen.

Overheden zijn wettelijk verplicht hun rekeningen binnen 30 dagen te betalen. Het CDA wil weten of de cijfers kloppen en wil weten waarom de gemeente rekeningen niet altijd binnen de wettelijke 30 dagen betaald. Ook wil de partijen weten welke stappen het college gaat zetten om het betaalgedrag van de gemeente te verbeteren. Door het laat betalen van rekeningen kunnen met name kleine lokale ondernemingen in de problemen komen. Te late betalingen vormen voor deze ondernemingen een risico en een grote kostenpost, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood komen te staan bij de bank. CDA fractievoorzitter Jacob Boonstra: ‘Het CDA vindt tijdige betalingen van rekeningen van groot belang voor lokale ondernemers en de lokale economie. Op tijd betalen zou normaal moeten zijn. We roepen de gemeente op om verbeteringen te realiseren, de overheid heeft hierin immers ook een voorbeeldfunctie te vervullen’.

Jacob Boonstra