Christmas Carols in sfeervol Boeremapark op 20 december

Nieuws:

Door: Redactie

De afgelopen jaren waren een succes en daarom organiseert de Stichting Burgemeester Boeremapark voor de derde keer op rij Christmas Carols in het Boeremapark. “Kom gezellig op woensdagavond 20 december om 19:30 uur naar het Boeremapark Haren en geniet”.

In een gezellige kerstsfeer brengt dameskoor Happy Hour onder leiding van Annemarie Kooij bekende Engelse Christmas Carols en andere kerstliederen ten gehore. Het optreden vindt plaats bij de grote Boeremabank in het park. Daar zorgen vuurkorven en sfeerverlichting voor een mooie kerststemming. Onder het genot van een bekertje Glühwein of warme chocolademelk (à € 1,-) kunt u genieten van Christmas Carols in de prachtige ambiance van het park.

Het optreden van Happy Hour begint om 19:30 uur!