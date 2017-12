Coalitie Haren smeulde al enige tijd

Nieuws:

Door: Redactie

De coalitie van CDA, D66 en GVH smeulde al geruime tijd. De perikelen rond de herindeling hebben zich als houtworm in de politieke samenwerking gevreten. Bronnen in het gemeentehuis melden dat vooral wethouder Mariska Sloot erg emotioneel kon reageren op alles wat te maken had met de herindeling. Haar vurige karakter heeft pluspunten en nu dus ook minpunten. Want zij en haar fractie hebben zo’n grote aversie tegen een mogelijke herindeling, dat zij bij wijze van spreken het woord niet over hun lippen kunnen krijgen.

De motie van 5 september 2016, die de aanleiding is voor het strikte eensporige beleid voor zelfstandig Haren, wordt door GVH als een heiligdom bewaakt. Wie zich open stelt voor een gesprek over fusie ontketent politieke woede. De wethouder en haar fractie lijken door emoties te worden gedreven en hebben het gevoel meegezogen te worden in de fusie. Ze lijken geen begrip te hebben voor wethouder Michiel Verbeek, die net zo vurig de zelfstandigheid bepleit, maar tegelijk de ogen niet wil sluiten voor de realiteit. Waar Mariska Sloot een hardliner is, is Michiel Verbeek dat niet. Dat verschil is de afgelopen periode gaan smeulen en broeien.

Bronnen in het gemeentehuis zeggen dat het ook niet bepaald boterde tussen wethouder Mariska Sloot en gemeentesecretaris Madelon de Wilde, maar dit zal geen doorslaggevende rol hebben gespeeld in haar ontslag. Ook liepen bij Sloot de emoties soms hoog als de discussie ging over herindeling. De fusie zorgt voor een tweedeling in het gemeentehuis. Het onderwerp was zo breekbaar en brandgevaarlijk, dat nu de simpele kwestie van de ‘werkgroepen’ de coalitie de kop kost.

Pragmatisme of fundamentele kijk?

Vrij vertaald struikelt dit college over de interpretatie van de gewraakte motie uit 2016 die stelt dat Haren zich geheel zal richten op zelfstandigheid. Wethouder Verbeek dealt daar pragmatisch mee en wethouder Sloot (en haar fractie) zijn fundamentalistischer van aard.



Hoe het nu verder moet is de vraag. De hoorzitting van de Vaste Kamercommissie op 19 januari zal plaatsvinden in een porseleinkast vol scherven. wat het gevolg zal zijn voor de besluitvorming over de fusie is nu onzekerder.