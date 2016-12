Coalitie wil convenant herindeling inzake ‘baangarantie’ niet ondertekenen (inclusief politieke reacties)

Nieuws:

Door: Redactie

De coalitie van D66, GVH en CDA hebben gisteren het college opgedragen om geen convenant met de provincie te ondertekenen, waarin staat dat de ambtenaren van de gemeente Haren hun baan niet verliezen bij een fusie met Groningen/Ten Boer. De oppositie van CU, GL, VVD en PvdA was tegen dit voornemen.

In het convenant wordt ambtenaren een baan in het vooruitzicht gesteld nadat Haren is gefuseerd met Groningen/Ten Boer. Dat gaf hen rust. De coalitiepartijen lijken met deze actie te willen voorkomen dat een fusie aantrekkelijk wordt voor ambtenaren van de gemeente Haren. Zij gaan, bij monde van Meinard Wolters (GVH) nog een stap verder: zij zijn er nog steeds van overtuigd dat Haren niet gaat fuseren met Groningen. In een zelfstandig Haren zijn de banen van de ambtenaren ook veilig.

Burgemeester Pieter van Veen deed gisteren in de raadsvergadering een poging om de motie van de coalitiepartijen van tafel te krijgen, tevergeefs. De motie werd aangenomen.

Reactie door Hans Sietsma van GL, namens de oppositie GL, CU, PvdA en VVD.

De coalitie van D66/GVH/CDA in Haren weigert het personeelsconvenant met Groningen en Ten Boer te ondertekenen. Zij ontneemt daarmee het personeel zekerheid voor de toekomst. Geen open arbeidspool, geen uitwisseling van kennis, geen voorrang bij sollicitaties, geen zekerheid als het toch tot een fusie komt. De waarschuwingen van de burgemeester hierover sloeg men in de wind. Onder aanvoering van Gezond Verstand Haren stemden D66 en CDA mee met een motie die ondertekening van het personeelsconvenant afwees. Aan het begin van de vergadering riep Gezond Verstand Haren nog op tot een beetje meer vreedzaamheid in de raad. Misschien kan de raad weer gaan samenwerken was de hoop en verwachting. Een oproep die goed viel. Maar aan het eind van de vergadering bleek opnieuw dat de liefde van korte duur was. Marga Kool – verbindingspersoon die voor Haren de belangen bewaakt in het fusieoverleg met Groningen en Ten Boer – heeft college en fracties op de hoogte gesteld van de vorderingen in de gesprekken. Een bestuursakkoord is bijna klaar en wordt onderdeel van de stukken die de provincie in januari gaat vaststellen.

Daarbij hoort ook een personeelsconvenant: welke rechten hebben medewerkers van de drie gemeenten bij de fusie. De gemeente Haren weigerde hierover mee te praten. Nu weigert men zelfs het bereikte convenant te tekenen. Een dringende oproep van de ondernemingsraad om wél te tekenen legt men naast zich neer. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie vinden dat je zo niet met je personeel hoort om te gaan. Het is naar onze overtuiging ook een heel onverstandig besluit. Als je je goede mensen wilt behouden is het bieden van zekerheid en een toekomst pas een begin. De leegloop is al sinds januari gaande, die wordt door dit besluit zeker niet gestopt.

Bij goed werkgeverschap hoort ook dat je in het belang van je personeel soms je politieke principes even ondergeschikt maakt. Deze weigering is in deze dagen voor Kerstmis een heel fout en weinig zorgzaam signaal.