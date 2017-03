College Haren weet nog niet of provincie begroting inderdaad goedkeurde – lees meer…

Door: Redactie

Het college van B & W moest via RTV Noord horen dat de provincie de meerjarenbegroting 2016-2020 heeft goedgekeurd. Zelf weet men officieel nog van niets. Voor Haren zou het pikant en goed nieuws zijn als ‘toezichthouder’ Provincie Groningen de begroting goedkeurt, omdat hiermee een belangrijk argument voor herindeling zou worden afgezwakt.

Naar verluidt heeft de redactie van RTV Noord een persbericht ‘onder embargo’ ontvangen uit het provinciehuis. Dat betekent dat een bericht wél authentiek is, maar tot een bepaald tijdstip niet mag worden gepubliceerd. Los van deze formele kwestie is de kern van de boodschap van groter belang.

Haren wil de komende jaren (per jaar) een kleine miljoen bezuinigen om financieel gezond te worden en ‘vet op de botten’ te krijgen. Als deze begroting deugt, vervalt voor een deel het argument van gedeputeerde Patrick Brouns dat Haren financieel te zwak is om zelfstandig te overleven. Een goedgekeurde begroting zou bij de beslissers in De Haag (de nieuwe Tweede Kamer) een nieuw licht kunnen werpen op het dringende advies van de provincie om Haren te laten fuseren met Groningen.

Aan Haren de Krant laat het college vandaag weten van de provincie nog geen officieel bericht te hebben ontvangen. De fractie van Gezond Verstand Haren vindt het ongewenst dat de Harense politiek uit de media moet vernemen dat de begroting is goedgekeurd. De partij stelt dat men de afgelopen maanden vaker aandacht heeft gevraagd voor het uitblijven van een goedkeuring van het Martinikerkhof.