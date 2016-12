College nog niet unaniem overtuigd dat zelfstandigheid behouden zal blijven; de vrouwen hebben geen twijfels

Nieuws:

Door: Redactie

Is Haren op 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Groningen? Die heldere vraag legden we vandaag voor aan het college van B&W van de gemeente Haren om te peilen hoe zij de kansen inschatten dat hun strijd tegen de fusie succesvol zal zijn.

Mariska Sloot, wethouder: “Nee, we blijven zelfstandig.”

Burgemeester Pieter van Veen: “Dat durf ik niet te voorspellen. Ik denk dat de provincie en Provinciale Staten hun visie niet gaan veranderen, dus zal het aankomen op de standpunten in de Tweede en Eerste Kamer. En hoe dat zal uitpakken durf ik niet in te schatten.”

Michiel Verbeek, wethouder: “Ik weet het niet. Hoe kan ik voorspellen hoe de Tweede en Eerste Kamer gaan stemmen, want we weten nog niet eens wie er na de verkiezingen zitten!”

Mathilde Stiekema, wethouder: “Dan is Haren nog zelfstandig. Dat kan ook niet anders. Voor een ‘lichte samenvoeging’, wat men wil, heeft de provincie de verkeerde procedure gevolgd. Daarvoor is draagvlak nodig én een gemeente die het zelf wil. Beiden zijn er niet, dus de herindeling kan niet doorgaan.”

Het is duidelijk, de vrouwen in het college geloven 100% in de goede afloop van hun strijd, de mannen houden slagen om de arm.