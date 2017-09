Column Bert Heikens, huisarts (augustus 2017)

Column:

Klein

Als u dit leest ben ik inmiddels al weer terug van een heerlijke vakantie in Zuid-Frankrijk. Waar ik als dokter onwillekeurig toch weer altijd op let, is de leefstijl en gedragingen van de mensen in verschillende landen. In Frankrijk is veel groente en vis te koop en alles doet vermoeden dat men hier met een mediterraan dieet goed en gezond leeft. Alles met mate, af en toe een rood wijntje uiteraard. Dan zou je ook kunnen denken dat men hier minder stress kent dan elders. Toch zet ik daar mijn vraagtekens bij. In het verkeer bijvoorbeeld is men zeer onaangenaam. Snel is men agressief als je bijvoorbeeld even aan het zoeken bent naar de weg als toerist. Korte lontjes, ook hier. Dat is jammer als je bedenkt hoe simpel het kan zijn even aardig te zijn tegen een ander, al is het maar met een gebaar of een kort woordje. Dat is eigenlijk waar het in het leven ook om moet gaan denk ik, kijkend naar de eindigheid van ons bestaan en hoe kort we hier zijn. Ik maak het dagelijks in de huisartspraktijk mee, ziekte en beperkingen. Mensen op bijvoorbeeld een sterfbed zien dit heel goed. Zij snappen het. De kleine dingen des levens, daar gaat het om. Ook een vriendelijk klein woord of gebaar is dus iets moois om te koesteren. Het is heel gemakkelijk, als je het maar ziet.