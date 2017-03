Column Bert Heikens, huisarts in Haren – maart 2017

Column:

Thuisarts

De klachten waarmee patiënten bij de huisarts komen zijn heel divers. Variërend van gewone verkoudheden tot levensbedreigende situaties. Bekend is dat een groot deel van ons werk bestaat uit geruststellen. Het is ook niet voor niks dat boven een huisartsenpraktijk vaak de naam gezondheidscentrum prijkt. In principe is iedereen gezond, tenzij. In een ziekenhuis is dat vaak precies andersom. Veel kwaaltjes waarmee een patiënt de dokter bezoekt zijn ook “self-limiting” ofwel ze gaan vanzelf over. De laatste jaren proberen we middels voorlichting door kwalitatief goede sites als thuisarts.nl maar ook apps als “ moet ik naar de dokter” patiënten te helpen meer inzicht te krijgen of een klacht nu een reden is om de dokter te bezoeken of niet. Daarbij zijn twee andere aspecten ook van belang te vermelden; onzekerheid en angst. Soms schuilt er achter een schijnbaar eenvoudige klacht toch een andere vraag of angst voor een bepaalde ziekte. Of men is gewoon onzeker over de klacht. Vaak erg begrijpelijk en dus is het zeker niet zo dat patiënten met ogenschijnlijk simpele klachten niet meer gezien mogen worden. Dat misverstand wil ik ook graag de wereld uit helpen. Bij twijfel, bel gerust de huisarts!