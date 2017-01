Column Emile Koopmans (extra): Links rijden

Column:

Door: Redactie

LINKS RIJDEN in Haren

“Waarom”, vroeg ik onnozel, “zou je niet bij ze willen horen, alleen omdat je een paar straatjes verderop woont? Terwijl je eigenlijk net bent als hun!” “Nee Potverdorie!”, riepen de Harenaars, ”wij willen gewoon géén fusie!”. ”Zorg er dan voor dat je écht afwijkt”, probeerde ik. “Bedenk iets waarmee je jezelf direct bij de gemeentegrens onderscheidt. En waar ze niet van terug hebben!” Koortsachtig bedacht ik iets om de stakkers te helpen. En al snel had ik de oplossing. “Als je je dan écht van Groningen wilt onderscheiden dan voer je potverdorie zo spoedig mogelijk in de gemeente Haren het ‘LINKS RIJDEN’ in. Dan vinden ze het samengaan knap lastig”.

Ja, je moet er wat voor over hebben om je onbemind te maken. Maar misschien heb ik toch wel een serieus voorstel. Waarmee we ons bij de gemeentegrens onderscheiden. En dat is het volgende. Voer per direct een nieuwe parkeerregel in. Nee, het gaat even niet over betaald of onbetaald. Voer in dat het in de hele gemeente Haren overal verboden is om te parkeren. Overal verboden, tenzij staat aangegeven dat het wél mag. En dat is waar het nu ook mag. En verder is het gewoon standaard overal verboden.

Hoe zie je dan waar het wél mag? Door tekentjes te plaatsen in het plaveisel, of tegen de stoeprand, of waar dan ook. En die tekentjes hoeven niet op ooghoogte. Niet op een paal enzo. Gewoon bij de grond. Ze zijn goedkoop. Met verf bijvoorbeeld. Een gekleurd P-tje. De P van Parkeren. En dan zie je gelijk aan al die vrolijke P-tjes hoe autovriendelijk en gastvrij we zijn. En de P staat natuurlijk ook voor de slogan “Potverdorie-wij-willen-geen-fusie”.

Wat levert dat nou op? Een schoon dorp. Een dorp waar bijna geen verkeersborden meer staan. Want alle parkeerverbodsborden (en die heb je werkelijk overal) kunnen eruit. En alle stopverbodsborden meteen ook. De wirwar aan lelijke borden eruit en heerlijk wat een rust voor het oog.

Maar het levert óók op, en dat is het belangrijkste, dat het knap lastig is voor Groningen. Want ze willen ons natuurlijk direct na de fusie gelijkstellen. En wat een gezichtsverlies zou het voor ze zijn dat ze onmiddellijk na het opheffen van de gemeentegrenzen de sfeer gaan verkloten en zo’n prachtige moderne regel willen afschaffen. Je kunt het toch niet maken om zo’n schoon dorp te vervuilen door al die ouderwetse verbiedende verkeersborden terug te plaatsen!

Er is haast geboden, er moet wat gebeuren. Toch wil ik hun gezichten wel eens zien. Als de Stadjers bij de grens van Haren komen en ineens links moeten rijden. Beteuterd trappen ze op de rem en vertwijfeld schieten ze de berm in. Dat wordt lachen!