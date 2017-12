Column Emile Koopmans november 2017

Column:

Neusje moet blijven!



“Vies klein varkentje, je moet in bad. Modder op je staartje en modder op je gat. Ik zal je even wassen, ik maak je lekker nat. Vies klein varkentje, je moet in bad”. Wie heeft het niet gezongen in zijn jeugd. En wie had er niet een varkentje als knuffel? Varkentjes zijn zó lief, je krijgt er geen genoeg van. En daarom willen we Neusje nooit meer kwijt!

Vlak naast het terras van Intermezzo, op het nieuwe grasveldje, staat sinds een paar maanden het leukste beeldje van Haren: Neusje. Wat een succes! Op aanraden van het Dorpsfonds Haren plaatste de Hortus Botanicus in het centrum een verwijzing naar hun beeldenexpo. De keuze voor dit zwijntje was zeer gelukkig, want het voorziet in een enorme behoefte. De jongste jeugd is er gek op. Het knorretje is zacht en aaibaar. Als je op z’n rug klimt beginnen zijn oogjes te glimmen. Het is zó lief. Er gaat geen moment voorbij of er spelen kinderen omheen. Het zwijntje is gemaakt door Bastiaan de Groot, de beeldhouwer aan de Hoornsedijk. Je kunt in de gemeente hier en daar permanent werk vinden van zijn hand.

Maar de Expo is al lang afgelopen, dus het beeldje dreigt weer te verdwijnen. Dat zou erg jammer zijn, want het is een geweldig feest dat ie er staat. Als iemand Neusje koopt, kan hij op deze plek blijven staan. Wie voelt, of wie voelen, zich verantwoordelijk? We kunnen ook Bastiaan vragen een gleufje in de rug te maken. Dan sparen we het knorretje met elkaar. Want Neusje hoort bij Haren! Er is maar één nadeel: ik krijg het liedje niet meer uit m’n hoofd.……vies klein varkentje…….