Column Emile Koopmans: OOG (september 2016)

Stadspark Haren

Na jaren was ik weer eens in de Hortus (voor de beeldententoonstelling). Ik schaam me voor die lange afwezigheid. Maar komt u er wél? Ik hoor nooit iemand die er wel eens komt. En dat is gek. Want het is er werkelijk prachtig. Zo mooi, dat het beschamend is dat elke Harenaar daar niet minstens een paar keer per jaar komt.

En toch begrijp ik het wel. Er zijn een paar problemen. Om maar wat te noemen: de toegankelijkheid. De tuin is besloten, ofwel je moet een kaartje kopen. Tenzij je “vriend” bent, zoals ik al jaren, dan mag je er gratis in door een pasje te tonen. Je moet een bombastisch lelijk gebouw door met een knullig rommelige winkel en je melden bij de werkelijk té vriendelijke vrijwilligsters. Ik krijg daar altijd een beetje kippenvel van. Je komt er wel in, maar het is een barrière.

En een ander probleem is, denk ik, dat de Hortus teveel een botanische tuin is. Natuurlijk, dat is logisch, maar het trekt niet het grote publiek. De grote differentiatie aan planten, struiken en bomen, is maar aan weinig mensen echt besteed. Men loopt niet uit voor educatief groen. En toch is het niet nodig om je door deze belerendheid te laten afschrikken. Want je kunt er prachtig wandelen. Overal zijn spannende paden, bankjes, vijvers, beschutte plekken, etc. Je weet niet wat je ziet. Ik kan het niet voldoende benadrukken: het is echt schitterend!

Daarom is het zo vreselijk jammer dat er bijna geen kip komt. Kijk nou eens hoeveel mensen er op een zonnige dag naar het Stadspark in Groningen gaan. Duizenden! De vergelijking gaat natuurlijk op meerdere fronten mank, maar de Hortus is minstens zo mooi (om niet te zeggen nog veel mooier) terwijl er nauwelijks iemand komt. Mag ik even dromen? Zou het niet prachtig zijn om van de tuin een openbaar park te maken. Ingangen aan alle zijden. Een fietspad er door. Een trimroute. Wat dieren. Nog meer beelden. Hier en daar wat kleine projectontwikkelingen in de vorm van appartementen; er is ruimte genoeg. De horeca flink oppoetsen en huppakee, je hebt een attractie van formaat. Wie zal dat betalen? Wie betaalt het Stadspark in Groningen eigenlijk? Moeten we toch maar met de stad fuseren?

