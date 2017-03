Column Hein Bloemink maart 2017

Column:

Door: Redactie

Jut

Onlangs zat ik in de kascommissie van een vereniging en ik zag dat die vereniging twee bestuursleden betaalt voor hun diensten. Het zette me aan het denken en ik zag het als het bewijs dat het verenigingsleven gevaar loopt. Wie wil er namelijk nog op vrijwillige basis Kop van Jut zijn, die het nooit goed doet? Wie wil in zijn vrije tijd lange avonden vergaderen en op pad gaan voor zijn club en tijdens het uitoefenen van dit liefdadigheidswerk ook nog het risico lopen aansprakelijk gesteld te worden voor fouten? In oorsprong bestaat een vereniging uit mensen die een hobby of interesse delen. Nu lijkt het soms of leden steeds passiever worden en zeggen: ‘Daar is het bestuur toch voor?’ Laten we niet vergeten dat bestuursleden dit werk in hun vrije tijd doen, meestal zonder er een cent voor te krijgen. Daar moet je respect voor hebben. En hetzelfde geldt voor politici. In ons land zijn politici inmiddels een diersoort geworden waar vrij op mag worden gejaagd. Online schelden, dreigen en ‘afzeiken’. Ik word er zo moe van. Ook in Haren zijn verwensingen en uitingen van persoonlijke minachting niet van de lucht. Laten we toch zuinig zijn op politici. Zij vormen de pijlers onder de democratie die ons vrijwaart van dictatuur. Laten we voorkomen dat we straks échte schaarste krijgen aan politici. Want dan zal misschien een groep avonturiers aantreden met minder zuivere bedoelingen, die ik niet graag de beslissingen zie nemen in Nederland. Ik zou hierbij dus graag bestuursleden van verenigingen én politici in bescherming willen nemen. Stop met beschimpen, veroordelen en smalen; begin met waarderen, meedenken en meedoen!

Hein Bloemink