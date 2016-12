Column Huub (december 2016)

Column:

Door: Redactie

Fabuleus

Door Huub van ’t Hek

Met Kerstmis roept het christendom “Kometen” en wij gaan naar buiten om de Ster van Bethlehem te zoeken. Die tijden zijn voorbij. Wij roepen nu “Kom eten” en wij gaan naar binnen op zoek naar een nieuwe Ster van Michelin. Die heb ik voor u gevonden. Onder de naam “Fabuleus” is het als een komeet omhoog geschoten. Omdat in en om Fabuleus alles klopt. Of het nu gaat om de pure liefde voor het koken, het ambacht in de keuken, de originaliteit van de gerechten en de grenzeloze gastvrijheid, het klopt allemaal. Bovendien vindt u “Fabuleus” om de hoek in Zuidlaren. Het Huis met de Pilaren tegenover de kerk. Je kunt er ruim parkeren. Bij de entree krijg je een hand van dorpsgenoot en Harenaar Harold Smits, de eigenaar. Overkomt je nergens, daar wel. Brabantse vriendelijkheid, bijna niet passend in de Noord-Nederlandse afstandelijkheid. Alsof hij privé voor jou gaat koken, dat gevoel. In zijn handdruk taxeert hij jouw smaak, dat gevoel. Dat gevoel maakt hij waar, in elk opzicht. De kaart kent een aantal gerechten die ook als menu kunnen worden samengesteld. Onze keus viel op een vijf gangen wildmenu. Omdat wild zich leent voor bakken, braden, roosteren, sudderen, koken en stoven. Omdat de verschillende technieken worden gecombineerd met een uiterst creatieve opmaak van het bord. Neem van mij aan dat wat je ziet van invloed is op wat je eet. Dat maakt het eten in “Fabuleus” eigenlijk dubbel zo lekker. Over de bijpassende wijnen niets dan goeds. Varieert van goed tot uiterst verrassend. De inhoud van de glazen is erg royaal. Zou van mij iets minder mogen. De Noord-Nederlandse traditie staat niet bol van de Kerststalletjes. Meestal blijft het bij een mooi versierde kerstboom. Daarin schuilt al kerstgevoel genoeg. Voor Harold Smits is dat te weinig. Hij is de Brabantse missionaris van het Bourgondisch Genieten. Hij roept “Kom eten” en wij gaan naar binnen. In zijn stalletje. Fabuleus.