Column Huub van ’t Hek november 2017

O Clemens, O Pia

Huub van ’t Hek

Pia Dijkstra is van goede katholieke huize. Het ligt opgesloten in haar voornaam: Pia. Een naam waarmee de Heilige Maagd wordt aangeroepen. Aan het slot van het “Salve Regina” zingen wij: “O Clemens, O Pia, O dulcis Virgo Maria”. Vertaald: “O barmhartige, O vrome, O zoete maagd Maria”. Sinds Het Lof uit de zondagse traditie is verdwenen, wordt het Salve Regina bijna nooit meer gezongen.

De Heilige Maagd werd veelal aangeroepen als de bescherming van welk leven dan ook in het geding was. Het is een heel oud en derhalve heel klassiek katholiek standpunt, de bescherming van alle leven. Alle moderne milieugroepen hebben ruim uit deze ervaringen kunnen putten en er hun voordeel mee gedaan. Met name daar waar het gaat om de grens van het leven en de dood. Wat ten dode is opgeschreven, mag in het sterfproces ondersteund worden. Pia Dijkstra is de Heilige Maagd van die specifieke wetgeving aan het worden. Levensbeëindiging is een subjectieve zaak, zegt Pia, dat hebben wij met elkaar te respecteren.

Voor de Wet Arhi gelden precies dezelfde normen. De ‘lichte variant’ van gemeentelijke herindeling is bedoeld voor de meer dan levensvatbare gemeentes die voor de toekomst meer heil zien in een fusie met andere gemeentes. De ‘zware variant’ van gemeentelijke herindeling is bedoeld voor de gemeentes die hoe dan ook ten dode zijn opgeschreven, omdat elk levend perspectief ontbreekt. De gemeente Haren dreigt van de Minister de ‘zware variant’ opgedrongen te krijgen. Pia Dijkstra komt naar Haren om dat voorstel te onderzoeken.

Pia hoeft niets anders te doen dan de principes van haar Wet op de Levensbeëindiging van toepassing te verklaren op de Wet Herindeling. Omdat die wet bestaat om Gemeentelijk Leven te beschermen. Dat is een heel oud en derhalve een heel klassiek Nederlands standpunt. Handelen in overeenstemming met haar eigen democratische geweten. Zo zal zij haar eigen naam eer aandoen: O Clemens, O Pia.