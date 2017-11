Column Huub van ’t Hek (oktober 2017)

Column:

Door: Redactie

Hamlet

Huub van ’t Hek

Hamlet is een Deense kroonprins. Zijn vader is onlangs begraven. Zijn moeder Gertrude is binnen twee maanden na de begrafenis hertrouwd met haar zwager Claudius. Daarmee heeft Claudius gehandeld overeenkomstig de aloude gewoonte van het zwagerhuwelijk. Alle hovelingen zijn Claudius dankbaar en heel blij voor koningin Gertrude. Hamlet vertrouwt die ontwikkeling voor geen cent. Hij kent de geest van zijn vader. Mijn vader is vermoord, zegt hij. Door Claudius met medeweten van Gertrude. Die moord vraagt om wraak.

In die opvatting staat hij alleen. Hij raakt in zichzelf gekeerd en vervreemd van Ophelia, zijn toekomstige vrouw. Ook zij kan zijn gedrag niet duiden. In die houding wordt zij gesteund door haar toekomstige schoonouders. Hamlet gaat steeds gekker doen, zegt zij. De toneelspelers brengen uitkomst. Op verzoek van Hamlet spelen zij de moord op de koning in een pantomime. De lichaamstaal van Claudius en Gertrude toont overduidelijk aan hoe schuldig zij zijn. Hamlet ontploft en beschuldigt hen beiden van de koningsmoord. Door de hovelingen wordt hij krankzinnig verklaard. Ophelia weet zeker dat zij Hamlet voorgoed verloren heeft. Als Hamlet ontdekt dat ook de Polonius, de vader van Ophelia, in het complot zit, is de maat vol. Hij verbant Ophelia naar een klooster.Ophelia wordt gek van liefdesverdriet en zal daaraan ook overlijden. De geest van zijn vader heeft Hamlet niet verlaten. Hij doodt Claudius en laat zich huldigen als de nieuwe koning. In één klap staan alle hovelingen en de massa achter hem.

Hamlet: helemaal alleen staan, gelijk hebben en het niet krijgen. Omdat die specifieke kennis aan de massa ontbreekt. Omdat het eigenbelang van de massa zoveel gemakkelijker te bespelen is dan de objectieve feiten en omstandigheden die leiden naar het pad van de waarheidsvinding. Omdat eigenbelangen ons verblinden waardoor wij het licht van de waarheid niet meer kunnen zien. Anders gezegd: wie heeft in het regeerakkoord iets gelezen over de herindeling van de Provincie Groningen?