Column Huub van ’t Hek (september 2017)

Het was nacht, ’t was nacht,

’t was midden in de nacht

Huub van ’t Hek

Willem, gewoon Willem, Koning Willem III (1849 – 1890), Koning Gorilla. Onhandelbaar in elk opzicht. Een weeffout bij zijn geboorte of een opvoedingsfout van zijn ouders? Wie het weet, mag het zeggen. Hij is wreed in al zijn doen en laten. Hij lijdt aan vernietigingsdrang. Niet alleen als hij kind is, niet alleen als hij een puber is. Ook als hij volwassen is, ook als hij koning is. Niemand weet hoe met hem om te gaan. Omdat niemand weet waarom en wanneer het tijd is voor de volgende uitbarsting.

Hij kan niet anders dan mensen beledigen. Hij kan niet anders dan mensen kwetsen. Hij kwetst en beledigt zijn ouders, zijn gouverneurs en gouvernantes en het personeel aan het hof. Hij kwetst en beledigt elk gezelschap waarin hij verkeert, de binnen- en buitenlandse gasten van zijn ouders en in het buitenland al zijn vrienden en relaties. Ook de ministers en de ministerraad moeten eraan geloven.

In de moderne psychiatrie zou hij te boek staan als een compulsieve verkrachter. Als alle claims gehonoreerd zouden worden, zou hij ruim 80 bastaard kinderen in binnen- en buitenland hebben verwekt. Als hij op zijn gedrag wordt aangesproken, zegt hij steevast dat hij het niet kan helpen. Het moet nu eenmaal zo, hij kan dat gedrag niet beteugelen, laat staan beheersen. Dat leidt ons naar die ene vraag: waarom accepteren wij van een koning verregaand en walgelijk wangedrag, dat wij bij ieder ander mens in elk opzicht veroordelen?

Hij trouwt met Sophie van W├╝rttemberg. Ook haar beledigt en kwetst hij tot op het bot. Zij worden uiteindelijk officieel gescheiden van tafel en bed. Het belangrijkste citaat van Sophie: “Begraaf mij in mijn trouwjurk, want op mijn trouwdag ben ik gestorven”. Hun drie kinderen zullen voortijdig overlijden. Emma von Waldeck-Pyrmont is bereid zich te offeren voor de Nederlandse troon. Zij wordt de moeder van Wilhelmina, van wie de vader niet vaststaat. De naam van Willems particulier secretaris jhr. de Ranitz wordt in dit verband het vaakst genoemd.

Dat het volk goed op de hoogte is van het doen en laten van hun koning blijkt uit de tekst van het prachtige schimpliedje “Het was nacht, ’t was nacht, ’t was midden in de nacht…..”. Laten wij regel voor regel bezien wat de duiding is van de tekst.

Het was nacht, ’t was nacht, ’t was midden in de nacht…..

Duisternis, duisternis en alles is duisternis. Willem III leeft in zijn eigen en vooral donkere wereld. De wereld van diepe jaloezie en grenzeloze haat.

daar worden zeven vrouwen weer verkracht…..

Dit is de oorspronkelijke regel. De koning is een compulsieve verkrachter en kan dat wel zeven keer per nacht. Het getal 7 staat hier voor heel vaak of heel veel.

daar kwamen zeven vlooien…..

Vlooien staan voor ‘ongedierte’ waar je last van hebt. In het geval van Willem III zijn dat mensen: kamerleden en ministers. Het getal 7 staat hier voor heel vaak of heel veel.

Vier witte en drie rooie…..

In het parlement heeft Willem III het meeste last van de liberalen, de protestanten en de katholieken. Zij worden geduid met de kleur wit. Later heeft hij ook last van de socialisten. Zij worden geduid met de kleur rood.

Die vlooien waren alle even lang…..

Het maakt niet uit van welke richting een ‘vlo’ is. Elke ‘vlo’ heeft op Willem III dezelfde uitwerking.

Zij trokken vaders onderbroekie an…..

Willem III liet zich graag gelden als de ‘vader’ van het volk. Na avondjes met te veel drank moest hij altijd streaken en in zijn blote uppie door het huis rennen. Een onderbroek was hem vreemd.

Een broek met gouden knopen…..

Onderbroeken hadden knopen toen. Ter onderscheiding van gewone onderbroeken hadden koninklijke onderbroeken gouden knopen.

Die gingen ze verkopen…..

Net als zijn vader en zijn grootvader hield Willem III van smijten met geld. Het volk weet hoe het daar een slaatje uit kan slaan.

Aan wie, aan wie aan wie? Aan koning Willem III

Zo is de koning heel mooi op zijn nummer gezet door de wijsheid van het volk.