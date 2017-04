Column J.E. Bosch: kantjes steken

Column:

Door: Redactie

Kantjes steken

Enige weken her heft bij mij de gedachte post gevat, dat het personeel van de afdeling groenvoorziening van de gemeente Haren er graag de kantjes vanaf loopt. In overdrachtelijke zin bedoeld in dit geval, want men doet dat bij voorkeur machinaal.

Bij ons in de straat (Olde Kooi/Sparkampen)verscheen in alle vroegte een machine, waarmee de kantjes van de alhier aanwezige groenstroken op perfecte wijze werden afgesneden. Men kon er a.h.w. een lineaal (maar dan wel een lange) langs leggen. Nu is mijn technisch inzicht niet echt sterk ontwikkeld, maar ik meende toch op te merken, dat zich aan het desbetreffende apparaat een opvangreservoir bevond, waarin de residuen van het kantjes steken zouden moeten kunnen worden opgevangen. Maar zo’n reservoir is blijkbaar ook wel eens vol en dan blijft de troep op straat liggen. Zo ook in het onderhavige geval. De gedachte dat er dan wel spoedig een veegwagen zou verschijnen bleek een onjuiste te zijn. Die kwam niet. Niet na het weekend, niet na een week, niet na twee weken.

Als rechtgeaard klokkenluider besloot ik een en ander middels een extra columpje aan de grote klok te hangen. Maar kort nadat ik de bijdrage naar de geachte redactie van Haren de Krant had gezonden (de computer was nog warm) verscheen alsnog de veegwagen! Na ruim twee weken weliswaar, maar toch. Het moet geschreven: het ziet er allemaal weer netjes uit aan de Olde Kooi. En ach beste lezer (m/v) beter laat dan nooit!