Column mr. Carla Seip, Bout Advocaten – augustus 2017

Door: Redactie

Feit of fictie: scheiden anno 2017

Is het waar wat ik in de media lees over vechtscheidingen?

Het is van alle tijden dat bij echtscheiding meestal veel emoties spelen en deze kunnen leiden tot conflicten. Juist daarom proberen in het familierecht gespecialiseerde advocaten, ook wel ‘vFAS advocaten’, escalatie van conflicten bij echtscheiding te voorkomen. Meestal lukt dat ook. Er is naast juridische deskundigheid aandacht voor de psychologische kant van een scheiding. Inzicht in het rouwproces bij scheiding is daar een voorbeeld van. De meeste scheidingen en dat zijn er steeds meer, worden in goed overleg geregeld. Dat dit meestal niet eenvoudig is, is een feit.

Toch wordt in de media het beeld verspreid dat scheiden in veel gevallen of steeds vaker leidt tot een vechtscheiding. Dit is absoluut niet juist. De laatste cijfers in de rapportage van het WODC (april 2017) over echtscheiding wijzen uit dat er juist minder wordt geprocedeerd over echtscheidingen. Het lijkt erop dat de beeldvorming een andere oorzaak heeft. Voor een deel lijkt het erop dat media elkaar napraten en voor een deel zou het te maken kunnen hebben met de belangen van partijen die het woord vechtscheiding in de mond nemen.

Vechtscheidingen komen al voor zolang scheiden mogelijk is maar vormen gelukkig de uitzondering op de regel.

