Column mr. Carla Seip, Bout Advocaten – maart 2017

Column:

Door: Redactie

Vragen over familierecht

Pensioen in eigen beheer: wijzigingen voor de scheidende ondernemer en zijn (ex) partner

Bij het regelen van de gevolgen van een echtscheiding komt de verevening van de pensioenen aan bod. Voor werknemers met een dienstverband is dit doorgaans overzichtelijk. Iedereen die deelneemt aan een collectieve pensioenregeling kan een overzicht opvragen van het te verevenen pensioen.

Voor ondernemers is de situatie geheel anders. Veel ondernemers die een eenmanszaak hebben of in een maatschap of vennootschap onder firma werken, hebben een lijfrenteverzekering afgesloten. Ook dan is situatie redelijk overzichtelijk. De waarde van een lijfrenteverzekering is ook op te vragen.

Voor ondernemers die directeur groot aandeelhouder (DGA) zijn van een besloten vennootschap (bv) is de situatie ingewikkelder. Op de balans van de bv is vaak een voorziening opgenomen voor pensioen maar deze zegt nog niets over de pensioenregeling die geldt. Bovendien zijn er ingrijpende wijzigingen op komst. De eerste kamer heeft recent besloten dat per 1 april 2017 de wet uitfasering pensioen in eigen beheer intreedt. Dit heeft direct consequenties voor de te maken afspraken bij echtscheiding. Let als (partner van de) ondernemer dus goed op en zorg dat tijdig en correcte afspraken worden gemaakt. Gebeurt dat niet dan kunnen de fiscale consequenties groot zijn.

Vragen over het maken van afspraken over pensioen bij echtscheiding? Bij Bout Advocaten te Groningen kunt u terecht voor advies en juridische bijstand. Hier werken 20 advocaten/juristen. Mr. Anne Kim van Eck en mr. Carla Seip zijn als advocaat en mediator gespecialiseerd in het familierecht en erfrecht. Zij zijn aangesloten bij de vereniging Familierecht Advocaten & Scheidingsmediators (vFAS) en het MfN. Het kantoor is vlakbij de rechtbank in Groningen gevestigd aan de Ossenmarkt. Lees meer op www.boutadvocaten.nl