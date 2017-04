Column mr. Carla Seip (Familierecht) april 2017

Column:

Door: Redactie

Vragen over familierecht

Wat betekent het als je afstand van partneralimentatie doet?

Wat in de volksmond vaak met ‘afstand doen van partneralimentatie’ wordt bedoeld is wat anders dan wat uit het recht volgt. Wanneer afstand van partneralimentatie wordt gedaan dan eindigt daarmee definitief het recht om ooit nog aanspraak op partneralimentatie te maken. Dit is dus een afspraak die verstrekkende gevolgen kan hebben. Zeker wanneer het inkomensverschil tussen de partners groot is.

Niet elke mediator die niet ook advocaat is, is hiervan op de hoogte. Dit bleek mij recent toen ik werd gevraagd met spoed een second opinion te geven over een concept-echtscheidingsconvenant. De datum voor ondertekening bij de mediator stond al vast: twee dagen later. De partij die eigenlijk recht zou hebben op partneralimentatie dacht dat ‘afstand doen’ betekende dat alleen op dat moment geen partneralimentatie zou worden afgesproken en daar later op terug gekomen zou kunnen worden. Het was dus niet duidelijk dat het doen van afstand definitief het einde van het recht betekende. Toen dit duidelijk was, moest de tekst van het convenant aangepast worden. Ogenschijnlijk onschuldig woordgebruik in een overeenkomst kan daarmee soms ingrijpende juridische gevolgen hebben. Dat geldt niet alleen voor afspraken over partneralimentatie maar ook voor veel andere zaken.

Vragen over de juiste formulering in een convenant? Bij Bout Advocaten te Groningen kunt u terecht voor advies en juridische bijstand. Hier werken 20 advocaten/juristen. Mr. Anne Kim van Eck en mr. Carla Seip zijn als advocaat en mediator gespecialiseerd in het familierecht en erfrecht. Zij zijn aangesloten bij de vereniging Familierecht Advocaten & Scheidingsmediators (vFAS) en het MfN. Het kantoor is vlakbij de rechtbank in Groningen gevestigd aan de Ossenmarkt. Lees meer op www.boutadvocaten.nl