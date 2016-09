Column mr. Carla Seip over familierecht (september 2016)

Column:

Door: Redactie

Vragen over familierecht

Is de verdeling bij echtscheiding altijd ingewikkeld?

De verdeling van een gemeenschap van goederen kan heel eenvoudig zijn. Een struikelblok is vaak de verdeling van de woning. Als duidelijk is wat daarmee moet gebeuren dan volgt de rest vaak zonder al te veel moeite. Wat nog wel eens tot discussies leidt is de waarde van te verdelen auto’s en de verdeling van de inboedel. Voor het vaststellen van de waarde van auto’s kunnen richtlijnen worden gebruikt die op internet vindbaar zijn. De verdeling van de inboedel komt vaak na uitwisseling van lijsten tot stand. Is een partij na hoogoplopende ruzies vertokken om elders te gaan wonen dan komt deze partij er nogal eens slecht vanaf. Regelmatig komt het voor dat de achterblijver bijna de hele inboedel houdt zonder de ander daarvoor te compenseren.

Zijn ondernemingen bij de verdeling betrokken dan wordt het meestal een stuk ingewikkelder. Doorgaans is dan advies van een accountant nodig. De waardering van ondernemingen kan zeer complex zijn. Het hangt dan vooral af van de verstandhouding tussen de echtgenoten of hier op een snelle manier uit te komen is. Iets dergelijks geldt wanneer er sprake is van (mogelijk) privévermogen uit bijvoorbeeld een erfenis of letselschadeuitkering.

