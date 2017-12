Column Old Go november

Column:

Door: Redactie

De orgelfabriek in Harenermolen

De orgelfabriek stond Rijksstraatweg nummer 18 Harenermolen (nu nummer 12). In 1832 kocht Petrus van Oeckelen een aantal percelen land, genaamd “ het veldje van Haaksbergen”. Hij bouwde daar een schuur en een kamer( een klein huisje). Hier begon hij zijn orgelfabriek. Zijn vader, Cornelis van Oeckelen (1762-1837 ) was de eerste generatie orgelbouwer . Hij werd aangeduid als “mr orlogiemaker” Later als “uurwerkmaker, orgelspeelwerk- en pianomaker en winkelier”. Hij was muzikaal begaafd en speelde o.a. op het Carillon te Breda. Hij bouwde een aantal orgels. Zijn zoon, die het orgelfabriekje in Glimmen/ Harenermolen opzette was de tweede generatie orgelbouwer. Deze Petrus van Oeckelen (1792-1878) besloot in 1810 op 18-jarige leeftijd naar Groningen te verhuizen vanuit Breda. Waarschijnlijk heeft hij een benoeming als beiaardier van de Martinitoren aangenomen. Petrus was zeer muzikaal: hij speelde orgel, piano, carillon, cello en contrabas. Zijn eerste orgel maakte hij voor de Hervormde kerk van Assen. De orgelfabriek groeide uit tot een bedrijf waar bekende orgels werden gebouwd. En al snel werden de orgels zeer gewaardeerd. Drie zonen, Cornelis Allegondus ( 1829-1905) en Henricus ( 1835-1894) en Antonius ( 1839-1918) zetten de orgelfabriek voort. Helaas waren er geen opvolgers en de meesterknecht Thijs nam de zaak over in 1918. In 1933 ging de zaak over naar de knecht van Thijs: Lucas Rinkeman. Het pand waar de orgelfabriek in huisde werd in 1919 verbouwd. In 1943 is het opnieuw verbouwd tot de huidige villa op 12. Vanaf 1915 werden er geen orgels meer gebouwd en werd er alleen nog onderhoud gepleegd aan de orgels die door het bedrijf waren gebouwd. Bekende orgels heeft de firma gebouwd in Assen, Kloosterburen, Veendam. Muntendam. Ook in Steenwijk, Alphen aan de Rijn en Amsterdam.

Ali Bakker voor Old Go