Column OldGo maart 2017

Appèlbergen door de eeuwen heen

De spoorlijn Groningen-Zwolle werd in 1870 geopend. Rond het nu verdwenen station De Punt ontwikkelde zich al snel een toeristisch centrum. De halte lag in Glimmen, ruim 100 meter ten noorden van de overweg aan de Zuidlaarderweg. Vanaf 1892 reed er een paardentram van Groningen naar Zuidlaren, met natuurlijk een halte bij de ingang van Appelbergen bij de Vogelzangsteeg. Lopend is Harenermolen een kleine twee uur gaans van Groningen. Mogelijkheden genoeg voor stadjers om hier te komen om zich te verpozen. Men wandelde van het station over het oude kerkepad op de es van Glimmen naar Hoge Herenweg. Bij elke ingang was horeca. Bij het station lag hotel Appelbergen, met speeltuin. Kinderen konden hier ezeltje rijden. Appelbergen was eeuwenlang een doorgangsgebied. De Hoge Hereweg dankt zijn naam aan de legers (heer=leger) die hier doortrokken, dat van bisschop Frederik van Blankeheim rond 1400. Zijn naam is terug te vinden in het afgebroken café Blankeweer en de nog bestaande Blankehoeve, beide aan de Zuidlaarderweg. In de 80-jarige oorlog zijn de legers van Maurits en Willem Lodewijk hier geweest. In 1672 gebruikte Bommen Berend de Hoge Herenweg. In 1915, tijdens de eerste Wereldoorlog, is Appelbergen officieel militair terrein geworden. Dit gaf uiteraard commotie, werd het populair wandelgebied zo ontoegankelijk? Het viel mee, de minister van oorlog verklaarde: “Het is de bedoeling om op deze terreinen het karakter van wandelterrein te behouden. Natuurlijk zullen er afsluitingen gemaakt moeten worden, wanneer er oefeningen plaats hebben, waarbij men geen publiek kan velen.”

Appelbergen is tot 1 januari 1994 militair gebied gebleven, waar overigens weinig oefeningen geweest zijn. Daarna is het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer.

