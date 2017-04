Column OOG (Emile Koopmans) april 2017

Column:

Door: Redactie

Vertrouw op uw architect

Er reed een grote vrachtwagen langs Haren. Met de tekst Bouwmeester. Weet u nog wat een bouwmeester was? Ik zal het uitleggen.

Het is al heel lang geleden, dat er nog bouwmeesters bestonden. Dat waren architecten die een centrale rol hadden in het bouwproces. Hoe ging het toen? Je werd als architect gebeld door een opdrachtgever met het verzoek om bij hem op kantoor te komen. Je werd ontvangen met een sigaar en gaandeweg het gesprek werd duidelijk dat er een gebouw moest komen. Je zei een paar gewichtige dingen en daarna werd al snel een borrel ingeschonken. Een paar weken later kwam je nog eens langs, nu met een koker vol tekeningen. Je rolde ze uit en zei: “Dit moet het worden”. De opdrachtgever knikte en schonk weer eens in. Daarna werd het project gebouwd. De architect werd bouwmeester en had de leiding over het gehele bouwproces. De opdrachtgever had vertrouwen in de goede afloop. En zo kwam alles goed.

Dat onvoorwaardelijke vertrouwen is niet meer van deze tijd. Toch heb ik het onlangs weer eens meegemaakt. Ik moest het gezag wel kopen, maar toch. Het kwam als volgt. Een schoolbestuur wilde hun school van frisse nieuwe kleuren voorzien. Ze stelden een commissie aan die de kleuren zou bepalen. De commissie vergaderde veel maar kwam er niet uit. Het werd één grote ruzie. Toen nam het bestuur een wijs besluit: er moest een expert worden ingehuurd. Zo kwamen ze bij mij en vroegen wat mijn inzet zou gaan kosten. Het was geen grote klus en er was natuurlijk weinig geld. Mijn antwoord wekte verbazing. “Het kost niks”, zei ik, “tenminste, als jullie mijn ontwerp uitvoeren. Als jullie doen wat ik zeg kost het niks. Als jullie het ánders doen moet je me betalen”. Het was een poosje stil en men keek ongelovig. Tot dat iemand zei: “Maar het is toch zeker net andersom: als we jouw plan uitvoeren moeten we betalen en als we tóch andere kleuren nemen hoeven we zeker niet te betalen?” “Nee”, zei ik, “als jullie níet doen wat ik zeg dan heb ik alles tevergeefs bedacht. Dan baal ik en wil ik ervoor betaald krijgen. Maar als jullie mij vertrouwen en de kleuren gebruiken die ik heb opgegeven, dan ben ik blij. Dan gaan we met zijn allen genieten. En dáár heb ik graag wat voor over”. Mijn kleurenschema werd nauwgezet uitgevoerd, zonder te mokken, want anders moest er betaald worden. Zo kwam alles goed. En mooi dat het is geworden!