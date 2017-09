Column ‘Oog’ door Emile Koopmans, augustus 2017

Column:

Anjerplein

Wat heb je er te zoeken? Niks toch, als je aan de andere kant van het spoor woont. De goeie kant, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee niks. Of toch? Jawel, er is één reden waarom ik graag in het nieuwe winkelcentrum Anjerplein kom: dat is voor de asperges van Meinardi die Berends verkoopt. Ze worden (uiteraard in het aspergeseizoen) ter plaatse vers geleverd én geschild door Berends, de groenteboer. Je hoeft dus niet meer naar Noordbroek. En bovendien, Berends is zo gaaf, dat ook u er eens moet gaan kijken. Wat een prachtig winkelconcept heeft deze groenteman. Ik word er helemaal blij van.

Blij word ik normaal gesproken ook van goede architectuur. En rond het Anjerplein vinden we dat gelukkig inmiddels ook. Na de weifelende start met het gezondheidscentrum, een paar jaar geleden, is het goed opgepakt. Keurig gemetselde gebouwen met opvallende accenten: witte balkons in horizontale vlakken. Prima gedetailleerd en prettige verhoudingen. Lekker wonen in appartementen boven de winkels. Geen schreeuwende reclames. Behalve de Jumbo, maar die trekker staat boven de wet.

Direct naast het eigenlijke winkelcentrum staan twee nieuwe losse woongebouwen in afwijkende steen. Ze hebben bronskleurige balkons met artistiek vormgegeven balustrades. De raampartijen zijn, zoals dat tegenwoordig schijnt te moeten, ad random geplaats in de gevels. De smalle ramen liggen diep in het metselwerk en de grote liggen voorin, in het vlak van de gevel. Een prima effect. Jammer dat de bewoners geen zonwering hebben gekregen en dus genoodzaakt zijn hun eigen uitvalschermen te monteren. Echter de zonwering verstiert het staccato ritme in de gevels als de ramen door de schermen visueel gekoppeld worden. Ik zou de bewoners willen aanraden per raam een scherm te plaatsen.

Keurige projecten allemaal hoor, maar echt blij word ik dus van de groenteboer. Die heeft pas nagedacht! Innovatie heet dat. De rechthoekige winkel heeft in het midden een carré vormige werkplek voor de groenteboer zelf. Je winkelt er om heen. Je bedient jezelf en stelt vragen als je hulp nodig hebt. Als je rondom bent reken je af en ga je door een andere deur, direct achter je, weer naar buiten. Hoe simpel kan het zijn? Heerlijk, vernuft op de vierkante meter. Ga dus vooral kijken, desnoods alleen om een zakje te vragen.