Column Ageeth Vanderveen (februari 2018)

Column:

Door: Redactie

Geen visie

Zelf heb ik geloof ik geen visie. Ik hoef hem ook niet perse, omdat het altijd ruzie oplevert wanneer er 1 ontwikkeld en uitgedragen moet worden. Er zijn mensen die een ‘prikkelende’ hebben, dat klinkt obsceen maar dat zijn gastsprekers die de orde moeten herstellen, kritische vragen pareren en na wiens voordracht de luisteraars sereen in het koffiebekertje roeren. Geïnspireerd en het ermee eens. Ik heb trouwens ook geen missie, want ik heb geen principes. Mensen met principes vind ik eng, ze praten met een flauwe glimlach om hun mond om hun minachting voor ons, onverschilligen, te maskeren en ze beginnen te schreeuwen bij tegenspraak. Duidelijke normen kan ik ook niet formuleren. Ik kom niet verder dan dat ik het afkeur wanneer mensen elkaar te lijf gaan, maar ik kan me voorstellen dat ik onder bepaalde omstandigheden met plezier een knietje uitdeel. Ik vertel dit allemaal omdat iemand me vroeg of de politiek iets voor mij zou zijn en ik me bedacht dat dit niet zo’n match zou worden vanwege bovenstaande. Waarschijnlijk ben ik gewoon een ‘tweede-generatie-kind’. Behept met het besef dat de gelegenheid de dief maakt, een stellige mening wordt verward met identiteit en doordrenkt van de angst jezelf opeens je rechterarm te zien optillen. Helemaal niet erg, bij nader inzien juist beter. Misschien wordt de wereld zelfs harmonieuzer wanneer iedereen zijn mond eens leert houden in plaats van elkaar succesvol te willen beïnvloeden. Misschien is dat wel mijn visie: mond houden en organisch laten groeien. Stel dat ik me tot nu toe heb laten leiden door de gedachte dat iedereen met een grote bek een visie heeft maar dat eigenlijk ik het ben die iets te vertellen heeft, door het juist niet te doen. Nu gauw met de hond fietsen, voordat ik overtuigd raak en de ‘Partij van de Stilte’ ga oprichten.