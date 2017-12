Column Bert Heikens, huisarts (december 2017) – lees meer…

Door: Redactie

Nachtdienst rond Kerst

De wintertijd staat altijd weer garant voor bijzondere situaties. En de Kerstdagen geven natuurlijk altijd die speciale sfeer. Ook in de dienst. Ik herinner me een dienst die ik een paar jaar geleden net voor Kerst deed in de provincie. Samen met de chauffeur moest ik midden in de nacht eruit. Het sneeuwde en het was bitter koud. Net wakker worden en dan in de kou terecht komen is altijd een nare ervaring, maar gelukkig is de doktersauto altijd voorverwarmd. We moesten bij een boerderij zijn die behoorlijk verlaten in het land stond. Op de een of andere manier waren we niet in staat de auto vlak voor de deur te parkeren en moesten we een behoorlijk eind door een besneeuwd weiland lopen. Een aardige opgave in de snijdende kou en in het pikkedonker. Aangekomen in de boerderij leidde een buurman ons een weg door een woud van opgestapelde dozen en verzamelde prullaria. We troffen uiteindelijk een sterk vermagerde en verwaarloosde man aan, zichtbaar erg ziek. Na wat onderzoek bleek al snel dat er veel aan de hand was en dat het duidelijk was dat de man naar het ziekenhuis moest. De man bleek een eenzame alleenstaande man te zijn. Zonder familie en met alleen de buurman die een oogje in het zeil hield af en toe. Toen de ambulance arriveerde hoorde ik de man nog zachtjes prevelen: “Dank u wel dokter, anders had ik de Kerstdagen niet meer gehaald” . Dit zijn toch altijd weer de bijzondere momenten van ons vak, triest en tegelijkertijd mooi en dankbaar om te doen. Ik wens u goede feestdagen en een gezond 2018 toe.