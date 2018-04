Column Bert Heikens (huisarts, Haren) april

Column:

Door: Redactie

Kopje thee

Ik weet nog goed wat ik dacht toen ik onlangs in mijn radioprogramma op OOG-radio hartpatiënt Schelte van der West aan de telefoon had. Schelte heeft een hartkwaal waaraan hij zal komen te overlijden, uiteindelijk. Tenzij hij op tijd een donorhart kan krijgen. Het is maar zeer de vraag of hem dit gaat lukken. Ik sprak met hem over de op handen zijnde stemming over de donorwet. Inmiddels is bekend dat deze wet er gaat komen. Schelte vertelde op zeer indringende wijze over zijn leven met forse beperkingen en wist me te boeien van begin tot eind. En wat me heel erg raakte was zijn optimisme en het plezier dat ie heeft in zijn leven, dat vooral bestaat uit prachtige momenten. Op een gegeven moment zei hij dat hij erg kan genieten van een dagelijkse wandeling met zijn vrouw, samen met haar in de tuin zitten en een kopje thee drinken en de vogels in de tuin horen kwetteren. Dit is wat mij gelukkig maakt, zei hij. Toen realiseerde ik me weer dat het zo belangrijk is om in je leven dat te blijven zien wat eenvoudig is en mooi. Dat maakt het leven de moeite waard, ook al is er veel ellende om je heen. Laat Schelte een inspiratie zijn voor ons allemaal.

Bert Heikens