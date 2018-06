Column Bert Heikens (huisarts, Haren) juni 2018

Column:

Door: Redactie

Tijdsdruk

Het is woensdagavond even na vijven als ik op de nieuwe huisartsenpost bij het Martiniziekenhuis plaatsneem in mijn kamer. Ik heb avonddienst tot 23.00 uur.

Het is een mooie plek geworden, modern en gezelliger voor de dokters om te werken. Ik hoop dat de patiënten dat ook zo zullen ervaren, alhoewel zij er niet komen voor de gezelligheid natuurlijk. Ik begin met een stapel afwijkende bloeduitslagen die net zijn doorgebeld. De eigen huisarts is niet meer bereikbaar en wij bellen dan meestal de patiënten op om te zien of er direct wat mee moet gebeuren of niet. Dan komen de eerste patiënten en samen met een andere collega beginnen we aan het spreekuur. Veel buikklachten die avond, altijd lastig en tijdrovend. We

hebben een kwartier per patiënt, dat haal je niet altijd, zeker als je ook nog allerlei telefoontjes tussendoor moet doen. Je probeert altijd rustig te blijven en elke patiënt zorgvuldig te behandelen, maar je voelt vaak de druk van het aanbod. Na al die jaren ben ik wel wat gewend natuurlijk maar soms is de druk groot. Vooral in de wintertijd met griep en veel zieke kinderen. Deze dienst is dus druk. Gelukkig verloopt alles goed naar mijn gevoel, de patiënten zijn dankbaar en dat scheelt de helft. Daar doe je het tenslotte voor. Bijna zomervakantie, ik wens iedereen een goede zomer!