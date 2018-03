Column Bert Heikens (huisarts) (maart)

Column:

Door: Redactie

Haren Helpt

Terugkijkend op de afgelopen jaren dat ik als huisarts werkzaam ben in ons dorp, merk ik dat samenwerking met meerdere zorgaanbieders staat of valt met korte lijntjes. In ons vak is het bijna onontbeerlijk dat je even snel kunt overleggen met bijvoorbeeld iemand van thuiszorg of het wijkteam. Zo waren we ook erg blij met “onze” ouderenadviseur destijds. Zij was snel bereikbaar en hielp bij bijna alle praktische problemen waar ouderen in ons dorp tegenaan liepen. Gelukkig zijn, na een periode van onduidelijkheid, die korte lijntjes weer aan het terugkeren. Rechtstreeks en snel overleg met het wijkteam is inmiddels weer mogelijk en zijn praktijkondersteuners ook onmisbaar in deze setting. Voor u als bewoner betekent het dat als er ergens een probleem ontstaat u meestal wel ergens kunt aankloppen. Aan goede zorg wordt gewerkt in ons dorp. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering maar, zoals ik laatst zei tegen iemand; “je hoeft hier niet te verkommeren” Zeker als je kijkt naar de zorg elders in Europa mogen we hier onze handen dichtknijpen. Een mooie site is www.harenhelpt.nl waar u voor de meeste vragen terecht kunt. En, bij de huisarts kun je altijd terecht! Wij zorgen er over het algemeen wel voor dat u van de juiste hulp wordt voorzien als u in de problemen bent geraakt.