Column Bert Heikens, huisarts (mei 2019)

Column:

Door: Redactie

Stoppen of niet?

Vaak krijg ik vragen van patiƫnten of er niet eens een keer wat medicijnen gestopt

kunnen worden. Veel mensen slikken soms nogal wat pillen tenslotte. Het

antwoord hierop is bijna altijd tweeledig. In dergelijke situaties is het zeker goed

eens kritisch naar de medicatie te kijken. Dit doen we als huisartsen vaak ook in

overleg met een apotheker, in de vorm van een zogenaamde medicatie-review. En

inderdaad is het dan wel eens zo dat sommige pillen gestopt kunnen worden

omdat de richtlijnen veranderd zijn of omdat bepaalde pillen ooit gestart zijn maar

niemand weet dan meer waarom ook alweer. En zo zijn er vaak meer redenen te

bedenken. De andere kant van het verhaal is dat de medicijnen ook ervoor zorgen dat ellende kan worden voorkomen in de toekomst, bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte en

dan is het wel zinvol ze te blijven slikken. Het is goed te vermelden dat sinds de

jaren tachtig er een forse sprong gemaakt is in het voorkomen van sterfte bij hart- en

vaatziekten. Dit hebben we te danken aan goede behandelingen, preventie en

ook medicatie. Je kunt het misschien een beetje vergelijken met de uitvinding van

penicilline. Ook hiermee is de gezondheidszorg flink vooruit gegaan en konden

bijvoorbeeld longontstekingen behandeld worden. Kortom, het is zeker goed kritisch te blijven op wat je slikt, maar besef ook dat het goed is dat we tegenwoordig kunnen beschikken over een goed arsenaal aan effectieve medicijnen die veel ellende ook kunnen voorkomen.