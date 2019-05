Column Emile Koopmans (architect) mei 2019

Column:

Door: Redactie

Nep-architecten

Er wordt mij vaak gevraagd wat ik van bepaalde gebouwen vind. Waarschijnlijk omdat ik deze columns over architectuur schrijf. Meestal is dat overigens uit onvrede: men ergert zich aan bepaalde architectuur en wil graag van mij bijval. Waarschijnlijk in de hoop dat ik vervolgens een giftig stukje schrijf. Ik probeer dan (in plaats van mee te klagen) eerst uit te leggen waarom iets is, zoals het is. Voor zover ik het zelf begrijp natuurlijk. Maar een architect heeft vaak in de praktijk geleerd, dat dingen soms anders gaan, dan men weet.

De gebouwen, waarover men klaagt, zijn vaak dezelfde, maar ze verschuiven in de tijd. Het Gasunie-gebouw, bijvoorbeeld, was een hit. En het Raadhuis van Haren. En het kantoor van Nijestee op het Damsterdiep. Ook het Forum in Groningen komt regelmatig ter sprake. En staaltjes van nieuw-Brutalisme, zoals bijgaand, zijn ook favoriet. Volgens veel klagers is deze villa een dissonant in de back-yard van Haren. Een weliswaar mooi huis, maar op de verkeerde plek. Is de architect dan slecht? Of wil de klant too much? Vaak willen opdrachtgevers te veel ten opzichte van de locatie of het budget. Bij de Tweede Kamer werden hele goede architecten naar huis gestuurd, omdat ze met te megalomane ontwerpen kwamen. Maar ik zeg u, dan hebben ze een veel te ruim Programma van Eisen meegekregen. Nee, de projecten, waarover bij mij wordt geklaagd, zijn toch vaak van goede architecten, die hun nek uitsteken.

Jazeker, er wordt dus best wel veel op het werk van architecten gemopperd. Maar mag ik uw aandacht vragen voor een akelige tendens? Ondanks dat gemopper wordt er de laatste tijd, aan steeds meer functies, extra status gegeven, door ze op te leuken met de titel architect. Elke medewerker, waarvan een greintje creativiteit wordt verwacht, noemt men tegenwoordig architect. Even het woord “architect” googelen in (Nederlandse) vacatures en je ziet de volgende functies: Software Architect, IT-Architect, Net Developer (doorgroeiend naar Architect), Mobile Architect, Cloud Architect, Energie Architect, Assurantie Architect, Informatie Architect, Integration Architect, AMS Architect, Recovery Optimization Architect, Cooling Architect, Domain Architect Finance, Solution Architect, Enterprise Architect, enz. Dit is toch ongelofelijk! Elke snotneus wordt maar architect! Werkgevers, de definitie van architectuur is de kunst en de wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Alle andere architecten zijn nep!