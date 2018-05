Column Emile Koopmans (mei 2018)

Column:

Helpman-Zuid

Zitten twee wethouders in het stadhuis van Groningen, gebogen over de landkaart van Haren. Want straks, na de fusie, is de stad de baas. Likkebaardend bespreken ze de mogelijkheden. Dat graslandje tussen Groningen en Haren, daar kunnen we zó 100 woningen kwijt, sprak de één. Nee, zei de ander, de burgemeester heeft beloofd de groene long niet te gaan bebouwen. Ach ja, dat zijn beloftes, maar hij is straks toch weg. Ja wij vast ook, collega. Na de verkiezing wordt alles anders. Welnee hoor, want zij die de fusie doordrukten, de gedeputeerde en de minister, behoren immers tot dezelfde partijen die in de gemeenteraad juist zo tégen de fusie waren. Dus bij de verkiezingen heffen de tegenstemmers en de voorstemmers elkaar gewoon op en alles blijft bij het oude. Kunnen wij lekker blijven zitten. Dus los met die plannen. Wat denk je van het centrum, het bouwplan op het Haderaplein, dat is terecht alweer ingetrokken. Het kan toch véél hoger. Gebouwen in het centrum moeten body hebben. De Aldi kan groter, meer appartementen en het ontwerp moet ambitieuzer. We nemen een buitenlandse architect. Dan krijg je tenminste wat. Ik heb nog wel een vriendje. Parkeren kan gewoon op het plein. Net als in die andere wijk, hoe heet hij ook weer, juist het Overwinningsplein. Maar dan wel betaald parkeren, natuurlijk. En dat Raadhuis, dat hebben we straks ook over. Wat doen we daarmee collega? Het casino erin? Nee, die rijke Harenaars die gokken niet. Die grijze duiven zitten veel te veel op hun centen. Dan is een uitvaartcentrum een beter plan. Er is ook nog geen crematorium in Haren. Nee, een Yap Yum voor ouderen misschien? Of een wok-restaurant aan het Raadhuisplein, dat is wel wat. All you can eat! Wokken en knokken, dát kunnen ze wel in Haren. De naam Raadhuisplein kan nu ook wel weg. Hoe gaan we het noemen? Wat vind je van Brouns Plaza? Ja prima, voor wat hoort wat, hij heeft zo hard voor ons gelopen en precies gedaan wat we wilden. En dan de naam van Haren zelf? Ook weg ermee. Direct vervangen door villawijk Helpman-Zuid. Wat doen we met de rest van het dorp, collega? Ik krijg zo de smaak al lekker te pakken.

U begrijpt het al. De jacht is geopend. De heren in het Stadhuis ruiken de macht en slaan toe. Hoera, gaat er tenminste eindelijke weer eens wat gebeuren. Fijn voor columnisten.

Meer columns: www.emilekoopmans.nl