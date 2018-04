Column Emile Koopmans (OOG) april 2018

Door: Redactie

Wall House Glimmen

Dat is weer even ouderwets schrikken. Rij ik in mijn Eendje nietsvermoedend te genieten op de Rijksstraatweg door Glimmen, zie je het nieuwe woonhuis op de voormalige locatie van garage Deen. Ik wist dat op deze locatie ongeveer zes vrijstaande woningen mochten komen met een prominent huis langs de Rijksstraatweg. Oké, maar moet het dan zo’n grenspost worden? “Daar sta ik”, schreeuwt het prominente huis uit. “Kijk mij eens eigenwijs!” Welke toetsende instanties hebben hier weer even niet opgelet?

Variatie is het sleutelwoord langs de Rijksstraatweg. Dat geldt voor Haren én voor Glimmen. Er zijn weinig regels. Juist de variatie maakt deze weg aantrekkelijk. Maar groot houdt altijd afstand. Afstand tussen de huizen onderling. En een groot pand ligt iets verder van de weg af. In de kern van het dorp Glimmen staan veel oude, kleinere panden. Zo ongeveer rond de pianowinkel Steenhuis. Ze staan dicht aaneen geschakeld en kort op de weg. Buiten die kern staan de huizen verder van de weg af en meer uit elkaar. Deze woning staat buiten de kern en toch heeft het een hoge gevel die veel te dicht op de weg staat. Een oprijzende muur van jewelste, die de voorbijganger doet schrikken.

Over de architectuur ben ik milder. Laten we zeggen: het is een strak huis, gemetseld met een bijzondere steen. Maar leg mij eens uit waarom dit huis evenwijdig aan de straat staat. En waarom moest juist de straatgevel zover oprijzen? En waarom is het uitzicht vanuit de woonkamer vooral richting Haren georiënteerd en niet naar het zuiden? Ik kan alleen maar bedenken dat ze met deze oriëntatie het gele huis aan de overkant niet hoefden te zien. Maar een beetje meer zon in huis is toch ook wel lekker? Bovendien, als dit huis wat verder van de straat had gestaan dan betekende de ruimte langs de stoep ook nog wat (meer dan alleen een paadje naar het souterrain, naar de voordeur die op een achterdeur lijkt) en dan hoefde men niet zo hoog te wonen. Dit boven-wonen zorgt namelijk voor een afstandelijke gevel op straatniveau. Afstandelijkheid en toch zo dichtbij, voorbijgangers moeten het er mee doen de komende 50 jaar.