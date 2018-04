Column Hein Bloemink (april)

Column:

Door: Redactie

Lach-proef

Communicatie is een mooi vakgebied, omdat de wereld zou stilstaan zonder communicatie. Het valt me op, dat iedere wrijving in de samenleving is te herleiden naar ‘communicatie’. Wordt het niet eens tijd, dat iedereen zich bewust wordt van de manier waarop hij in het dagelijkse leven of werk ‘communiceert’? Volgens mij is de gouden stelregel nog steeds: wie goed doet, goed ontmoet. Als je lacht en vriendelijk bent, haal je het leukste in mensen naar boven. Neem de proef op de som: kijk de caissière deze keer eens aan en zeg: ‘goedemorgen, hoe gaat het met u?’ Ik geef u de garantie, dat hij of zij uw vraag met een glimlach zal beantwoorden. En als u in een winkel prettig wordt geholpen zeg dan eens: ‘wat ben ik blij dat ik u vandaag tegenkwam’. Ik garandeer: u krijgt een antwoord met een lach. Vaak gaat het helaas nog mis: winkelpersoneel met een diepe zucht zegt eigenlijk: ik heb geen zin in u. Ik zie nog zoveel mensen permanent chagrijnig kijken. Ze staan op ‘uit’ en zullen zelf ook merken dat ze weinig contact maken. Je hebt ook mensen die een persoonlijk gesprek onderbreken omdat hun gsm piept. Ze zeggen daarmee dus: de gsm belangrijker is dan jij (bah). Fietsers die bewust oogcontact vermijden met iemand die van rechts komt, komen lomp over. Ik doe hierbij een oproep aan iedereen: zet je gezicht op ‘vriendelijk’ en de knop van je hart op ‘aan’. Doe morgen de zelftest: ga voor de spiegel staan met een brede glimlach en probeer dan maar eens hardop iets onaardigs te zeggen. Dat lukt niet. Dat is de magische kracht van de lach.