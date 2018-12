Column Hein Bloemink december 2018

Column:

Door: Redactie

Ode

In het aangezicht van een nieuw jaar, dat nog maagdelijk voor ons ligt, breng ik hierbij een ode aan de mensen die deze column door tranen heen lezen. Ik breng een ode aan mensen die de komende feestdagen ervaren als zout in een pijnlijke wond. Ik breng een ode aan mensen wier eenzaamheid juist extra zichtbaar wordt, omdat zij in de gezellig verlichte huizen blije mensen zien. In deze krant ging het de afgelopen twaalf maanden weer vooral over léven. Over actie. Over ambitie en succes. Ik realiseer me heel goed dat de medaille een keerzijde heeft. Daarom richt ik mij nu heel speciaal tot mensen die zich op dit moment ellendig voelen, om welke reden dan ook. Omdat ze ziek zijn bijvoorbeeld. Gezondheid is bepalend voor je levensgeluk. Toen ik nog regelmatig migraine had heb ik me gerealiseerd wat een weelde het is om je ‘gewoon goed’ te voelen. Ik kom vaak in verpleeghuizen en ontmoet daar mensen die te zwak zijn om zich nog te verheugen op morgen. Of om zich druk te maken over fusie of bevingen. Als onze begraafplaatsen Eshof en Harenerhof het domein van de dood zijn, dan verblijven er nu ook al mensen in het voorportaal daarvan. Vaak merk ik dat mensen in dat voorportaal een bewonderenswaardige berusting hebben in hun lot. Zij bekommeren zich zelfs vaak om hun toekomstige nabestaanden. Ze troosten. Hoe is dat toch mogelijk? Zou er een chemisch proces in onze hersenen op gang komen,dat ons helpt te aanvaarden wat komen gaat? Ik breng ook een ode aan hen, die betwijfelen of zij er volgend jaar nog zijn. Lees in deze ode gerust een oproep aan iedereen met wie het heel goed gaat: wees je bewust van je geluk en beklaag je niet. Blijf belangrijke dingen onderscheiden van geneuzel. En denk de komende feestdagen aan mensen in moeilijkheden. Soms ver weg, maar vaker nog: heel dichtbij.

Hein Bloemink