Column Hein Bloemink (februari 2019)

Column:

Door: Redactie

René

Afgelopen zaterdag ben ik op de fiets naar de stad gereden. Ik wilde naar de plaats waar vorige week dinsdag Rob Huter uit Haren na ruim zes weken vermissing is gevonden in het water. Ik parkeerde mijn fiets aan het doodlopende stukje van de Winschoterkade en daar viel hij me direct op: René. Ik kende zijn naam nog niet, maar hij intrigeerde me. Hij zat op het muurtje, in zichzelf gekeerd met een enorme koptelefoon op zijn hoofd. Hij droeg een Scandinavisch gebreid mutsje en een dikke jas. Naast hem stond een plastic tas en een flesje goedkoop bier. “Ik leef al zeventien jaar op straat”, zegt hij. “Vorige week ben ik 36 geworden. Ik heb een dochtertje van zeven, maar die heb ik al jaren niet gezien. Dat wil ik haar niet aandoen. Stel je voor, ze heeft een dakloze alcoholist als vader.” Hoe langer ik met René praat, hoe minder ik de dakloze zie en hoe meer een aardige kerel die een verkeerde afslag in het leven had genomen. Dat kan iedereen gebeuren. “Mijn moeder was ook aan de alcohol en is doorgegaan met drinken toen ze zwanger van mij was. Logisch dat er met mij ook iets aan de hand is. Ik bedel af en toe en koop goedkoop bier. Ik sta ingeschreven bij De Hoop in Dordrecht. Een kliniek, maar ik moet wachten. Ik wil van de straat af, ik ben er klaar mee.” Ik zie opeens een grafkaarsje staan bij het muurtje. Wat een mooi symbool, in stilte bewijst dus een onbekende de laatste eer aan de vermiste Harenaar. Even later komen er studenten op het muurtje zitten en als ze weggaan is het kaarsje verplaatst. Ik sla er geen acht op, René wél. Hij staat op en zet hem zorgzaam weer op zijn plek. Hij kent het verhaal van de vermissing, want in het slaaphuis leest hij de kranten. “Heel triest”, zegt hij. “Wat zal dat erg zijn voor zijn vrouw.” Ik moet nog geregeld aan René denken en ik hoop dat hij erin slaagt zijn oude vak als tegelzetter weer op te pakken. Ik weet het zeker, want deze jongen deugt!