Column Hein Bloemink (juni 2018)

Column:

Door: Redactie

Gekte!

Wij maken elkaar helemaal gek. Niet de 24-uurseconomie is daarvan de oorzaak, maar wij zijn die oorzaak zélf. Een groot deel van de hectiek in onze samenleving ontstaat, doordat we permanent haast hebben. Die haast is een tweede natuur geworden en we vragen ons kennelijk allang niet meer af of die haast ook écht nodig is. Mensen hebben tegenwoordig meer vrije tijd, maar kennelijk is die tijd volgeboekt. We willen nergens meer op wachten. Ongeduld is volksziekte nummer één. Dat is mij gaan opvallen toen ik zag dat grote webwinkels opvallend adverteren met ‘vandaag besteld, morgen in huis’. De vraag wordt inmiddels nooit meer gesteld of ik dat wel nodig vind. Het wordt steeds gekker: als ik om 23.59 uur iets bestel, dan heb ik het ook al de volgende dag in huis. Waarom? Wat zou er gebeuren als we twee dagen moeten wachten? Overleef ik dat niet? Het lijkt wel of we snelheid belangrijker vinden dan kwaliteit. En dan is er nog de gekte van het geld. Alles moet goedkoop. En zelfs dat is niet goedkoop genoeg. We jagen zo hevig op de laagste prijs, dat alles daarvoor moet wijken. Dat er ‘fout’ materiaal in een product zit is kennelijk niet erg. Dat het milieu eronder lijdt, geen probleem. Dat de leverancier er nauwelijks aan verdient: dat is niet onze zorg! We willen veilig in het vliegtuig, maar verwachten dat Ryan Air voor een paar tientjes alles regelt. Inclusief goed personeel en een veilig vliegtuig. En zo maakt de mensheid elkaar gek en het leven zuur. Het wordt tijd voor de overheidscampagne, waarin we tot rust worden gemaand. Waarin weer eerlijke prijzen worden betaald en waarin we elkaar niet over de kling jagen met haastige spoed.