Column Hein Bloemink (november 2018)

Miscommunicatie

Hoe meer (sociale) media, hoe slechter er wordt gecommuniceerd. Hoe meer er wordt gebabbeld, hoe minder er wordt geluisterd. Het contact tussen mensen bestaat uit zenden en ontvangen. Te vaak zie ik dat de zenders helemaal niet zijn geïnteresseerd in de ontvangers. Ze vragen zich niet af hoe de boodschap overkomt en ze doen geen moeite om de ontvanger een beetje te helpen. Lees maar eens een brief die de gemeente Haren stuurt aan mensen die voor de WMO zijn aangewezen op ondersteuning. Het is een cryptische formele brief, waarin alleen het belang van de schrijver telt en niet van de broze dame die de brief ontvangt. Zelf mocht ik het deze maand ook weer ervaren. Ik had mijn reanimatiecursus voltooid en kreeg een week later opeens een mail van een totaal onbekende organisatie met deze passage: “Zodra de cursusorganisator uw betaling heeft bevestigd, krijgt u verder toegang tot de inhoud van de cursus. Ondertussen nodigen wij u uit om uw persoonlijke gegevens na te kijken en te vervolledigen in https://cosy.erc.edu U bent ingeschreven met volgend e-mailadres. Hebt u nog vragen, gelieve rechtstreeks de cursusorganisator te contacteren”. En opeens tutoyeert men verder: “Wil je een papieren versie van het cursushandboek ontvangen, log dan in op https://cosy.erc.edu en vul een hoofdadres in dat zichtbaar is voor de cursusorganisator van deze cursus.” Geen inleiding, geen toelichting. Men is dus niet geïnteresseerd in mij, maar wil slechts zijn taak uitvoeren als een robot. En het kan nóg erger. Ik meldde me braaf aan als burgerhulpverlener bij de Hartstichting en kreeg dit enthousiaste bericht: “We hebben je aanmelding doorgestuurd naar het oproepsysteem. Je ontvangt een e-mail van HartslagNu zodra jouw gegevens in hun systeem verwerkt zijn. Dit kan 3 tot 5 werkdagen duren.” Dit was drie weken geleden. Niets meer gehoord. Niet geïnteresseerd. Dit gedrag slaat wonden in de samenleving.