Column Huub van ’t Hek (april)

Column:

Door: Redactie

Waarde Willem-Alexander,

Wetten worden gemaakt in naam van de koning. Wetten worden uitgevoerd in naam van de koning. Recht wordt gesproken in naam van de koning. Zonder jou geen democratisch maatschappelijk bestel. Sta mij toe je daarom te benaderen met een aantal vragen.

Vraag één. Heeft men mij op 21 maart uit jouw naam mijn stemrecht ontnomen? Ik heb niet mogen stemmen, omdat mijn gemeente onderdeel is van een procedure van gemeentelijke herindeling. Kan een overheid haar burgers het stemrecht zo maar ontnemen? Terwijl wij overal ter wereld verkondigen dat het stemrecht de kern is van elke democratische handeling? Aan Argentijnen is een tijdlang het stemrecht ontnomen. Maar dat was geen democratie, daarom dus. Een democratie zonder stemrecht is een monddode bevolking. Daarom stel ik mijn vragen schriftelijk.

Vraag twee. Je bent groot aandeelhouder van de Shell. Zeg maar mede-eigenaar. Ook van de NAM. Betekent dat dat jij direct betrokken bent bij de belangrijkste beleidsbeslissingen? Worden wij hier in Groningen uit jouw naam zo gemarteld? In Argentinië weten zij alles van het martelen van Argentijnen. Maar dat was geen democratie, daarom dus. Waarom weten wij niet aan welke kant jij staat? Ben je vóór het grootkapitaal van de financiële elite en tegen de beschadigde Groningers? Of ben je solidair met de beschadigde Groningers en tegen het grootkapitaal van de financiële elite? Waarom heb jij tot nu toe geen kleur bekend?

Vraag 3. Je komt op 27 april naar de Stad om koningsdag te vieren. Aan het woord “Koningsdag” kan ik maar niet wennen. Omdat het zo verbonden is met het vieren van de “Autodafé”. De dag waarop het volk zijn gehoorzaamheid aan de koning moest betuigen. Wie dat niet kon of deed, verdween voor goed van de aardbodem. Argentinië kende destijds zijn Autodafé. Maar dat was geen democratie, daarom dus. Weet jij hoeveel Groningers al door toedoen van de Shell en de NAM zijn verdwenen? Hoor ik van je?