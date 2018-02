Column Huub van ’t Hek (februari 2018)

Column:

WA verzekerd?

Door Huub van ’t Hek

Zijn de Oranjes WA verzekerd? Ook voor de risico’s die zij lopen bij het uitbaten van hun Groningse gasvoorraad? Risico’s die allemaal te voorzien zijn geweest? Bodembewegingen, bodemdalingen, landschapshervormingen en aardbevingen? Als eigenaar van het Groninger gasveld ontkennen de Oranjes dat zij aansprakelijk zijn. Omdat volgens de Oranjes het risico bij de bewoners ligt. Wie in Groningen gaat wonen, weet dat er aardbevingen kunnen ontstaan vanwege de gaswinning. Wie daar niet is gaan wonen, heeft daar ook geen last van. Zo eenvoudig is het allemaal. Wij moeten de zaken niet verkeerd voorstellen. Het is niet fout dat de Oranjes hun eigen gas onder de Groningse huizen vandaan halen. Dat is een apert foute voorstelling van zaken. Er zijn Groningers die willens en wetens op het gas van de Oranjes zijn gaan wonen. Met alle gevolgen van dien. Gaan wonen op het gas had je dus beter na kunnen laten.

Er is een tweede misverstand dat uit de weg geruimd moet worden. Het betreft hier het woord “verzekerd”. Wie het gas exploiteert, is “verzekerd van” een goede toekomst. Wie op het gas is gaan wonen, heeft zich al dan niet “verzekerd tegen” de gevolgen van de gaswinning. Deze twee vormen van “verzekerd zijn” mogen op geen enkele manier door elkaar gehaald worden. Wie dat wel doet, beweegt zich op het aardbevende vlak van de Majesteitsschennis, dat op het punt staat om uit de wet gehaald te worden.

De olie in Indonesië werd eigendom van Wilhelmina. Hoeveel er gevonden zou worden, was niet bekend. Maar zij was verzekerd van een gouden toekomst. De truc die daar werkte, is in gelijke mate toegepast op de vondst van het Groninger Gasveld. Niet wetende hoe groot de gasvoorraad zou zijn, was het was minstens Juliana verzekerd. Het bleek groter, het was ook Beatrix verzekerd. En nu heeft het Groninger Gasveld inmiddels één ding bewezen: het is zelfs WA verzekerd.