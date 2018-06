Column Huub van ’t Hek (juni 2018)

Column:

Door: Redactie

Gemeente Haren:

zuinigheid zonder vlijt…..

Huub van ’t Hek

Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Een wijsheid waarmee mijn generatie – geboren tussen 1945 en 1950 – groot is geworden. Het was een oud-Hollands gezegde, dat na de oorlog opnieuw actueel werd. Omdat er heel veel niet meer was en wij dus extra zuinig moesten zijn op de spullen die wij nog hadden. De gemeentelijke -, provinciale – en rijksoverheid gaven in deze het goede voorbeeld. Er werd veel tijd en geld gestoken in het onderhoud van wegen en gebouwen, van (vuilnis)ophaaldiensten en parken, bossen en alle andere groenvoorzieningen. Het was veel zuinigheid met nog veel meer vlijt. Tijden veranderen en wij veranderen met de tijd mee. Van zuinigheid met vlijt zijn wij terecht gekomen in een wegwerp maatschappij. Amazon.com in Duitsland is daarvan het laatste, beste en actueelste voorbeeld. Omdat wij de wegwerp maatschappij in onze eigen omgeving de normaalste zaak van de wereld zijn gaan vinden. Ook mensen zijn in onze eigen omgeving een wegwerpartikel geworden. De bibliotheek van Haren wordt gerund door vrijwilligers. Dat zijn mensen die hun vrije tijd geven aan de gemeenschap waarin zij wonen. Zij hebben geen gezagsrelatie met een werkgever, omdat zij vrijwilligers zijn. De gemeente Haren begrijpt dat niet en behandelt de vrijwilligers als werknemers. En dat gaat verder dan u en ik voor mogelijk houden. Heeft u enig idee van de oplopende temperaturen in het gebouw van de bibliotheek als het buiten 25 tot 30 graden is? Zou er dan misschien iets aan airconditioning gedaan kunnen worden? Neen, dat kan niet, omdat dat te duur is. Omdat wij moeten bezuinigen. Daarom zullen wij in de hete buitenlucht “een frisse neus moeten halen”. Daarom zullen wij afgevoerd moeten worden, omdat het lichaam het niet meer uithoudt. Terwijl op het gemeentehuis de airconditioning op volle toeren draait. Zo zijn vrijwilligers wegwerpartikelen geworden. “Goed voorbeeld doet goed volgen”. Waarom zijn wij dat in Haren vergeten?