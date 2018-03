Column Huub van ’t Hek (maart)

Column:

Door: Redactie

Terwijl heel Nederland zich opmaakt om te gaan stemmen op 21 maart moeten wij thuisblijven. Dat hebben “zij die over ons gesteld zijn” zo bepaald. Zij wanen zich eigenaar van tijd, middelen en geld om ons, hun horigen en lijfeigenen, zo te kunnen manipuleren, dat wij straks alleen nog op hen kunnen stemmen. In de eerste ronde worden de niet ter zake doende lokale partijen gevloerd. Opdat er daarna bij de herverdeling alleen nog ruimte is voor de oude garde. Ook in de politieke psychopathie is de wens altijd de vader van de gedachte.

Zo zal het niet gaan. Omdat het volk wijzer is dan zijn leiders. Het aantal lokale partijen is anno 2018 groter dan ooit. Dat is het bewijs van de emancipatie van het volk. Mensen lopen niet langer in de pas. Mensen hebben geleerd hun eigen weg te gaan, hun eigen gang te gaan. Mensen zijn op zoek geweest naar lokaal leiderschap. Omdat enige andere vorm van leiderschap niet te vinden is.

Daarom blijft het zo verbazen dat de beeldschermen avond aan avond gevuld worden met landelijke kopstukken van landelijk opererende partijen. Met landelijke oplossingen voor plaatselijke vraagstukken. Hoe arrogant kun je zijn? Waarom kunnen landelijke stervende kopstukken hun eigen dood niet aan? Waarom blijven zij geloven in het wonder van de wederopstanding?

De uitslag van 21 maart zal bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of Haren al dan niet zelfstandig blijft. Laat ik ervan uitgaan dat zowel de VVD als D66 de grote verliezers van 21 maart gaan worden. Wat is daarvan dan het gevolg? Dat de herindeling van Nederland wordt bepaald door de mate van macht die er ergens nog te halen valt. Meisje Ollongren is overal al op gevallen, maar nog niet op haar achterhoofd.

Daarom zal zij straks verklaren dat de “zware variant” een oneigenlijk middel is om fusies en herindelingen te bewerkstelligen. Haren blijft zelfstandig.