Column Huub van ’t Hek – december 2018

Ab Urbe Condita

“Zij praten over “Ab urbe condita”, de stichting van de nieuwe stad, wij praten over het einde van ons dorp”. Op 2 januari 2019 is het zover. Per die nieuwe peildatum zijn Groningen, Haren en Ten Boer opgeheven en is er één nieuwe stad gesticht: Groningen. Vastgelegd in 2013 bij de kabinetsvorming van Rutte 3. Om de PvdA de ruimte te bieden om de verloren gegane glorie te herstellen. Om alle grond tussen Groningen, Haren en Ten Boer vol te kunnen bouwen. “Jullie mogen de hele wereld hebben, zolang je Groningen maar aan ons laat”, aldus parafraseerde Diederik Samsom de Romeinse generaal Ezio tegenover Attila de Hun. Met die woorden tekende hij het regeerakkoord. Wat hebben ze gelachen bij de VVD. Zij wisten welke claims er lagen en wie de verantwoordelijkheid had om te betalen. Met één handtekening van Diederik waren ze daar nu van af. Hans Alders mocht worden benoemd als locale (s)pion van de Haagse vleespotten en daarmee was de zaak gedaan. “Nogal wiebes” zou later een staande uitdrukking worden. De droom is uiteen gespat. Het is GroenLinks geworden. Zonder Klavertje Vier. Uitgerekend de partij die Haren niet kon besturen, omdat die omvang al te veel en te groot was. Een club mensen die denkt dat de geschiedenis na WO II is begonnen. Handelaren in schoenveters die zelf altijd instappers dragen. Mensen die geen toekomst kunnen zien, omdat zij het verleden niet kennen. Daarom komt er voor de inwoners van Haren een oprijlaanbelasting. De grens ligt bij drie meter. Grindpaden worden duurder dan tegels. De prijs wordt verdubbeld in geval van een tweede auto. Zoals het parkeren in Haren heel zwaar zal worden belast. Over de tarieven wordt nog onderhandeld, zoals ook over de stoepbelastingen voor winkeliers. Het stichten van een nieuwe stad vraagt offers van het volk. Groningse nuchterheid of toch de bekende Franse slag? Hangt uw gele hesje al klaar?