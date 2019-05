Column Huub van ’t Hek (mei 2019)

Column:

Door: Redactie

Moederdagmoeders

Huub van ’t Hek

Moederdagmoeders zijn moeders die een week voor moederdag aan hun kind vragen wat het op school voor moederdag aan het maken is. En of de juf er wel om gedacht heeft dat er wel met milieuvriendelijk materiaal wordt gewerkt. Omdat moederdagmoeders controlfreaks zijn. Van zichzelf zeggen dat zij nu eenmaal als perfectionist zijn geboren. Dat daarom de hele dag iedereen in de omgeving van een moederdagmoeder moet gehoorzamen. Omdat het moet gaan zoals het staat geschreven in de vastomlijnde opvattingen van de moederdagmoeder. Daar is geen ruimte voor spel. Daar is alles diepe ernst.

Moederdagmoeders behandelen hun eigen kinderen van jongs af aan als volwassenen. Leggen alles wat kinderen niet begrijpen toch uit. Zijn niet in staat om gewoon het goede voorbeeld te geven. Moederdagmoeders gaan ervan uit dat een kind vanaf de geboorte begrijpt hoe haar ordening in elkaar zit. Zoals de mensen van het consternatiebureau dat moeten begrijpen. Zoals de juffen van school het moeten begrijpen, omdat de meesters van de school het nooit zullen begrijpen. Omdat het mannen zijn. Moederdagmoeders hebben niets tegen mannen, maar het zijn en blijven mannen.

Moederdagmoeders worden de hele dag door omringd door hun werk. Alles en iedereen moet wijken voor hun werk. Als de kinderen klein zijn, verblijven zij wekelijks op vele oppasadressen. Vanaf de basisschool worden de kinderen getraind om zich te gedragen als de mantelzorger van hun moederdagmoeder. Een kind doet dat graag, omdat mama dan niet scheldt en schreeuwt en zegt dat zij ook nooit iets begrijpen.

Officiƫle instanties doen dat ook, het pleasen van de moederdagmoeder. De huisdokter, de school, de gemeente en waar nodig jeugdzorg. Alle instanties doen wat de moederdagmoeder zegt en wil, om vooral het contact met haar niet te verspelen.

Er lopen iets te veel verwarde jongeren over straat. Waarom wordt de oorzaak van dat verwarde gedrag nooit gezocht en gevonden in het krankzinnige voorbeeld van de moederdagmoeder?