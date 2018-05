Column Old Go (Annemiek Bos) mei 2018

Column:

Door: Redactie

Door Annemiek Bos, voor Old go Haren

Yesse, inspiratie en educatie

Het blijkt niet gemakkelijk te omschrijven wie er allemaal door Yesse geïnspireerd zijn. Ik zal het niet hebben over al die mensen uit een verleden waar we soms nog namen van kennen, maar meestal zelfs dat niet. Maar ze zijn er zeker geweest al waren het alleen al de nonnen. De afgelopen 10 jaar kwam een bijna eindeloze rij mensen voorbij, een stroom die nog maar niet lijkt op te houden. Mensen die geïnteresseerd waren in geschiedenis van kloosters en kloosterleven, letterlijk duizenden bezochten het kloosterterrein en het bezoekerscentrum Klooster Yesse sinds september 2006 toen het bezoekerscentrum werd gesticht. Presentaties voor groepen ‘te Yesse of op locatie’, tientallen per jaar. De educatieve fiets- en wandeltochten die door enthousiaste vrijwilligers zijn ontwikkeld blijken ook een schot in de roos te zijn. In al deze zaken raken inspiratie en educatie elkaar, veel reacties getuigen van momenten van inspiratie. En als het begrip ‘inspiratie’ ergens op van toepassing is, dan is het op het bestuur en een aantal vaste en minder vaste ‘ondersteuners’ om hen heen. Maar ook onderzoekers die soms volledig onverwacht nieuwe informatie aandragen. De educatieve fiets- en wandeltochten die door enthousiaste vrijwilligers zijn opgezet blijken ook een schot in de roos te zijn. Zonder hen zou het bezoekerscentrum niet zijn blijven bestaan en zijn gegroeid tot wat het nu is. Een groei die zeker ook nog eens versterkt is door alle bodemonderzoek in de afgelopen jaren. En ook daarbij waren weer buitengewoon enthousiaste mensen, studenten in dit geval , die onder inspirerende begeleiding prachtige werkstukken afleverden. Yesse faciliteert onderzoek als één van haar doelstellingen. Ook hierin raakt inspiratie aan educatie. Ook Yesse zelf speelt een rol in educatie en gaat zich in toenemende mate richten op basisscholen, waarvoor in 2017 een mooi programma is ontwikkeld. Het bezoekerscentrum staat hiermee in een oude traditie, want gaven de nonnen niet reeds 800 jaar geleden les aan schoolkinderen? Al wisten de zusters toen nog niet welke geschiedenis over hun klooster wij op dezelfde plek aan de kinderen van nu vertellen…

www.kloosteryesse.nl