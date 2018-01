Column Old Go (januari 2018)

Column:

Door: Redactie

De kerstvloed van 1717 rond Haren

Op kerstavond 300 jaar geleden, om precies te zijn op 25 december 1717 vonden tijdens een zeer zware Noordwester storm, na een omslag van de wind uit een Zuiderstorm, dijkdoorbraken plaats aan de westkust van Denemarken, Duitsland, Nederland, te weten Groningen, Friesland en Noord Holland, maar ook rond de Zuiderzee. Tot voorbij Groningen en dus op het grondgebied van Haren is het water doorgedrongen, Haren zelf is er voor gespaard, natuurlijk vanwege de ligging op de Hondsrug, als mede de zuidelijker gelegen dorpen als Onnen, Glimmen en Noordlaren. De kaart, waarvan hier een deel wordt gepresenteerd, laat dat zien. Van de vloed en de gevolgen is een uitgebreid verhaal verschenen, meerdere verhalen zelfs, terwijl ook in kerkbijbels of notulenboeken en doopboeken soms verhaal werd gedaan van de gevolgen voor een bepaald dorp of kerspel.

In het “histories verhaal van de waatersvloet” door dhr A.E. C. worden van elk ‘kwartier’ (Hunsingo, Fivelingo, etc.) en elk kerspel de verliezen gemeld: aan mensen, huizen, hoornvee, paarden en varkens. Voor het Gorecht, dat er redelijk afkomt, zijn de verliezen niet groot, maar wel erg. Naast schade in Engelbert, Middelbert, Noorddijk wordt de schade in Westerbroek aangegeven: zeven huizen zwaar beschadigd en vee verdronken. Gelukkig waren in geheel Gorecht geen mensenlevens te betreuren, maar welgeteld 51 zwaar beschadigde huizen, 479 stuks hoornvee, 40 paarden , 14 varkens en 47 schapen. De zomer van 1718 was erg heet zodat naast de verzilting van de grond, ook last van vliegen werd ondervonden, bovendien ontstond er een groot verschil van mening tussen de Stad en de Ommelanden over het dragen van de herstel- en verbeterkosten van de dijken.

Voor Old Go Roelof van Wijk