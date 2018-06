Column Old Go (juni 2018)

Column:

Door: Redactie

Bijgaande kopie van een ansichtkaart heeft als titel Haren-Stationsweg en u zult zeggen: de kaart is verkeerd afgedrukt. Dat kun je zien aan de tekst, maar het klopt doordoor tóch. De benaming klopt niet: dit gedeelte heet nu Oosterweg. Er is dus in de loop der jaren wel wat gewijzigd aan de benaming van wegen en straten. In het boekje uit de Harense Historische Reeks 7: Driften, Stegen en Lanen, over de straatnamen in Haren van dr. Ketelaar wordt van de Oosterweg gezegd: “geen raadsbesluit, het gedeelte tussen de Kromme Elleboog en de Middelhorsterweg heette in 1854: weg voor de zwijnekampen”. Een naam voor een weg die niet in ieders smaak zal vallen. De Oude Brinkweg, een dwarsweg van de Oosterweg is pas later aangelegd en wordt genoemd in het raadsbesluit der gemeente van 1956. En dan Oude Brinkweg genoemd ondanks dat er in Haren in het centrum geen brink was. Wel werden de weiden aan de rand van het dorp brinken genoemd maar die werden niet bedoeld. Aan de dwarsweg van de Oosterweg, dus zeg maar achter de bebouwing aan de huidige Stationsweg werd in 1947 / 1948 later de Hervormde Lagere School gebouwd onder architectuur van architect F. Klein te Groningen. Aannemer was: Rottinghuis, eveneens uit de stad. De school werd geopend op 19 mei 1948 en heet nu de Brinkschool. Men viert dus als gebouw dit jaar het 70 jarig bestaan. Bij nadere beschouwing en controle ter plekke werd duidelijk dat de foto gespiegeld is afgedrukt, dat is te zien aan het huis rechts, nu Oosterweg nummer 11. De erker van het betreffende huis zit, als je er voor staat, in werkelijkheid aan de linkerzijde, en niet aan de rechterzijde. Dat houdt in dat de dwarsweg (of zandpad) die aan de rechterzijde op de ansicht te zien is, de voorloper is van de Oude Brinkweg zoals deze in 1956 werd genoemd. De foto is dus genomen in richting Kromme Elleboog en niet richting Stationsweg.



Voor Old Go, Roelof van Wijk