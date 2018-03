Gastencolumn Els Kluin

Column:

Door: Redactie

Els Kluin (30) werkt als cliënt in De Plantage (Hortus) voor NOVO/Cosis. Ze weet dat ze anders is. Op ons verzoek schreef ze er een column over.

Ik ben anders

Het is altijd lastig om zulke dingen over jezelf te vertellen, vooral omdat je aan de buitenkant niet kan zien dat ik anders ben. En dat boekje trek je ook niet dagelijks open. Ik weet vanaf dat ik een jaar of zeven ben, dat ik last heb van ernstige concentratieproblemen, ook wel ADD* genoemd, iets wat ontdekt is na een paar heftige incidenten. Het blijft een onzichtbare beperking, en daarom voor mij een grote valkuil. Het heeft mij (en zo af en toe nu nog) flink belemmerd. Maar mijn kracht om door te zetten overwon uiteindelijk de problemen. Zo heb ik ondanks deze problemen, na mijn VMBO, nog drie opleidingen op het MBO succesvol afgerond. Dus het houdt mij ook niet tegen om dingen te doen, die ik leuk vind en geeft mij ook de kracht om in mijzelf te geloven. Ik werk nu vijf ochtenden in de week bij Hortus Haren in de Plantage, ik heb daar verschillende werkzaamheden te doen waar ik erg van geniet. Ik doe daar op de maandag en vrijdag kunst en op de dinsdag tot en met donderdag de horeca. Ik maak nu bij kunst een flinke serie mandala’s, het is een heel precies werkje waar ik de volle aandacht voor nodig ben, vaak lukt het mij ook om die aandacht vast te houden en ik hoop dat ik binnenkort ergens kan en mag exposeren. En bij de horeca hou ik mij vooral bezig met het maken van de soep, die wij serveren aan de bezoekers van het park, mijn collega’s en de vrijwilligers die in de tuinen van het park werkzaam zijn. Voorheen wilde ik altijd overal goed in zijn, om iedereen maar tevreden te houden. Maar om wie gaat het uiteindelijk? Om mijzelf en dat ik gelukkig ben en niemand anders.

*ADD = ADHD zonder de H van hyperactief

