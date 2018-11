Gastencolumn Ronald Pieters, Haren (november 2018)

Column:

Herfst

Door Ronald Pieters, Haren

Voor mij en vele anderen is het een heerlijk geluid, het ritselen van de bladeren aan de bomen. Vooral bladeren van de populier zijn de sirenen van de wind. Maar in de herfst hoor je het ook ritselen onder je voeten. Een heerlijk seizoen die zoals andere seizoenen een deel van de cirkel van het leven symboliseert. De overvloed van het leven in de zomer maakt plaats voor teloorgang en sterfte.

Zo niet deze herfst. Door de hoge temperaturen en droogte in de zomer verloren veel bomen hun bladeren in de zomer. Ook door nachtvorst eind september kregen bomen herfstprikkels. Maar in oktober is het uitzonderlijk warm geworden, waardoor sommige planten en bomen weer zijn gaan bloeien. Ook zijn vele dieren weer actief geworden, in plaats van winterrust te houden. Bijvoorbeeld zagen we weer dagpauwogen en lieveheersbeestjes vliegen. Dat lijkt prachtig, maar dat kan desastreus zijn voor deze planten en dieren. Het weer actief worden kost energie, die ze normaliter bewaren voor de lente. Sommige individuen zullen daardoor sterven, alhoewel de soort wel zal overleven. Hopelijk zullen we er weer genoeg van genieten aanstaande lente en zomer.

U kunt deze dieren, helpen door schuilplekken te bieden. Dagpauwogen en andere insecten rusten graag in schuren die ze via kieren bereiken. Maar ook blad- en composthopen en de grondlaag zorgen voor warmte en beschutting voor insecten en zoogdieren. Niet alleen help je dan deze dieren, maar ook de hele biotoop in de tuin. Insecteneters zoals de roodborst en winterkoning hebben dan een maal. Ook hoor je dan misschien in plaats van geritsel van bladeren onder je voeten, het geritsel verderop van een egel die in bladeren zoekt naar wormen en insecten….